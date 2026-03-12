Trận ra mắt Champions League kinh hoàng của thủ môn Tottenham

Tottenham đã trải qua một đêm ác mộng tại sân Wanda Metropolitano khi đối đầu với A.Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Thất bại 2-5 ngay trên đất Tây Ban Nha là một kết quả nặng nề, nhưng câu chuyện được cả thế giới bóng đá nhắc đến trong 24 giờ qua lại xoay quanh một quyết định gây sốc của HLV Tottenham, Igor Tudor: rút thủ môn trẻ Antonín Kinsky khỏi sân chỉ sau 17 phút bóng lăn.

Đối với bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là một thủ môn 22 tuổi, được bắt chính trong trận ra mắt Champions League đã là một áp lực khủng khiếp. Với Antonín Kinsky, tuyển thủ U21 CH Séc, màn ra mắt ấy nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Được HLV Tudor trao cơ hội bắt chính thay cho Vicario (người đã để thủng lưới 13 bàn trong 5 trận thua liên tiếp trước đó), Kinsky đã có một khởi đầu không thể tệ hơn.

Phút thứ 6, một pha xử lý lóng ngóng, để bóng trượt khỏi tầm kiểm soát đã tạo điều kiện cho Marcos Llorente mở tỷ số cho Atlético. Chưa đầy 10 phút sau, Griezmann nhân đôi cách biệt từ một sai lầm khác của hàng thủ. Và chỉ một phút sau đó, đến lượt Kinsky phá bóng bằng chân không chính xác, trao quà cho Julian Alvarez nâng tỷ số lên 3-0 ngay ở phút thứ 15. Chỉ trong vòng 14 phút, lưới của Tottenham đã rung lên 3 lần, và thủ môn trẻ người CH Séc là nhân vật chính trong hai sai lầm nghiêm trọng.

Quá thất vọng, HLV Igor Tudor lập tức có hành động chưa từng có tiền lệ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Ông rút Kinsky khỏi sân ngay phút thứ 17, tung Vicario vào thay. Đây là lần thay thủ môn sớm nhất trong lịch sử các vòng đấu loại trực tiếp Champions League, cân bằng kỷ lục của Gregory Coupet (Lyon) năm 2004. Cũng theo thống kê, việc Tottenham bị dẫn 3 bàn chỉ sau 15 phút là sớm nhất trong lịch sử vòng knock-out giải đấu này.

Hình ảnh Kinsky rời sân với khuôn mặt thất thần, trong khi Tudor cố tình quay mặt đi chỗ khác, đã tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất của mùa giải. Quyết định này ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn, và đặc biệt là từ những người đồng nghiệp trong vai trò "người gác đền".

Huyền thoại người Đan Mạch, Peter Schmeichel, bình luận trên kênh CBS của Mỹ, đã không ngần ngại chỉ trích thẳng thừng: "Ông ta thay cậu ấy ra. Điều đó sẽ để lại hệ lụy cho toàn bộ sự nghiệp còn lại của cậu ấy. Ông ta đã giết chết sự nghiệp của cậu ấy, thật tàn khốc. Khi tên của cậu ấy được nhắc đến trong tương lai, cả thế giới bóng đá sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Cậu ấy đáng lẽ cần được hỗ trợ, ít nhất là cho đến hết hiệp một."

Cựu thủ môn số một của Tottenham và đội tuyển Anh, Joe Hart, chia sẻ đầy xúc động: "Trái tim tôi như vỡ vụn vì cậu ấy. Cậu ấy đã có 14 phút tồi tệ, cú trượt chân và bàn thua thứ ba. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ thấy tan nát vì cậu bé này. Cả đội Tottenham dường như đang rối loạn".

Paul Robinson, một cựu thủ môn khác của Tottenham và tuyển Anh, cũng bày tỏ sự kinh ngạc: "Chưa bao giờ tôi thấy điều gì như thế này trên sân cỏ. Thật là một quyết định khủng khiếp từ HLV. Đúng là thủ môn có lỗi, nhưng điều này sẽ hủy hoại sự tự tin của Antonín Kinsky."

David De Gea, thủ môn kỳ cựu người Tây Ban Nha hiện khoác áo Fiorentina, cũng lên tiếng trên mạng xã hội X: "Không ai chưa từng làm thủ môn có thể hiểu được vị trí này khó khăn thế nào. Hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục bước tiếp, chàng trai."

LONG KHANG