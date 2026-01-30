Bốc thăm play-off: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG gặp đồng hương Monaco

Chỉ 2 ngày sau khi hất văng Real Madrid khỏi tốp 8 vòng đấu bảng với chiến thắng kịch tính 4-2, Jose Mourinho và Benfica nhận lá thăm sớm phải tái đấu với đội bóng cũ ở vòng play-off 2 lượt Champions League.

Bàn thắng của thủ thành Anatoliy Trubin ở phút 90+8 nhấm chìm hy vọng tốp 8 của Real Madrid.

Benfica đã đánh bại Real Madrid 4-2 hôm thứ Tư, qua đó ngăn cản đội 15 lần vô địch châu Âu giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội, và buộc họ phải tham gia vòng play-off đầy bất trắc. Kết quả bốc thăm này cũng đồng nghĩa với việc cựu HLV của Real Madrid, Mourinho sẽ có dịp trở lại sân Santiago Bernabeu. Mourinho - người từng 2 lần vô địch Champions League - sẽ có cơ hội gây thêm đau đớn cho CLB cũ của mình, đội đã sa thải HLV Xabi Alonso tháng trước và đã chuyển sang Alvaro Arbeloa để cố gắng cứu vãn mùa giải. Theo nhánh đấu, đội chiến thắng sẽ gặp Sporting Lisbon hoặc Man.City ở vòng 16 đội.

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain cũng phải đi theo con đường đó, và sẽ đối đầu với Monaco trong trận đấu toàn Pháp - Monaco đang xếp dưới PSG đến 9 bậc và 21 điểm tại giải vô địch Pháp. Đây là năm thứ 2 liên tiếp PSG phải đi đường vòng rất dài, và lần này là để bảo vệ danh hiệu của mình. Theo nhánh đấu, đội chiến thắng cặp đấu này sẽ gặp Barcelona hoặc Chelsea.

Bất ngờ lớn nhất của mùa giải này, đội bóng nhỏ bé Bodø/Glimt đến từ Na Uy sẽ chạm trán với Inter Milan, đội á quân mùa trước. Bodø/Glimt là câu chuyện nổi bật nhất mùa giải này sau 2 chiến thắng bất ngờ liên tiếp trước Man.City và Atletico Madrid để lọt vào vòng play-off ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp CLB lớn nhất châu Âu. Theo nhánh đấu, đội chiến thắng sẽ gặp Man.City hoặc Sporting Lisbon.

Ở các cặp đấu khác của vòng play-off.

Qarabag - Newcastle (đội chiến thắng sẽ gặp Chelsea hoặc Barcelona ở vòng 16 đội)

Galatasaray - Juventus (đội chiến thắng sẽ gặp Liverpool hoặc Tottenham)

Club Brugge - Atletico Madrid (đội chiến thắng sẽ gặp Tottenham hoặc Liverpool)

Borussia Dortmund - Atalanta (đội chiến thắng sẽ gặp Arsenal hoặc Bayern Munich)

Olympiakos - Bayer Leverkusen (đội chiến thắng sẽ gặp Bayern Munich hoặc Arsenal)

Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18-2.

Trận lượt về diễn ra vào ngày 24 và 25-2.

Đội thắng trong 2 lượt trận play-off sẽ tiến vào vòng 16 đội diễn ra vào tháng 3.

VIỆT TÙNG