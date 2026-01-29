Sáu điểm nhấn lượt trận cuối vòng bảng Champions League

Mười tám trận đấu đồng loạt khép lại vòng bảng Champions League 2025-26 với 61 bàn thắng, đầy kịch tính, bất ngờ và những khoảnh khắc lịch sử. Đỉnh điểm là pha lập công bằng đầu của thủ môn ở giây cuối cùng, quyết định số phận đội bóng. Dưới đây là 6 câu chuyện chính tóm tắt đêm điên rồ ấy.

Đêm tuyệt vời cho Premier League, nhưng chưa hoàn hảo

Lần đầu tiên một quốc gia có 6 đội tham dự Champions League, và 5/6 đội Anh vào thẳng vòng 1/8. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Man City thắng trận để góp mặt cùng Arsenal – đội đầu tiên thắng cả 8 trận vòng bảng khi hạ Kairat Almaty 3-2 tại Emirates, lập kỷ lục lịch sử với 8 chiến thắng liên tiếp ở thể thức mới. Newcastle hòa PSG dù suýt thắng ở phút cuối (Harvey Barnes bỏ lỡ cơ hội phản công), sau khi Ousmane Dembélé bị Nick Pope cản penalty sớm. Newcastle vào vòng play-off gặp Monaco hoặc Qarabag, tránh được nhiều ông lớn như Real Madrid hay PSG. Premier League thống trị, nhưng vẫn thiếu một suất hoàn hảo.

Các ông lớn phải đá play-off

PSG (đương kim vô địch), Newcastle, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Dortmund, Inter, Juventus và đặc biệt Real Madrid phải đá thêm 2 lượt play-off để vào vòng 1/8. Real dẫn bàn sớm trước Benfica nhưng sụp đổ thảm hại: từ 1-0 lên 1-3 chỉ trong 24 phút, rồi nhận 2 thẻ đỏ (Raúl Asensio và Rodrygo), thua 2-4. Đây là lần đầu Real nhận 2 thẻ đỏ trong một trận Champions League kể từ 23-11-2010 – khi họ bị chính Mourinho (lúc đó dẫn dắt Real) dẫn dắt Benfica đêm nay. Sự sụp đổ này phản ánh khủng hoảng phong độ của Real, đẩy họ vào vòng play-off đầy rủi ro.

Thủ môn Benfica làm nên lịch sử

Phút 98 trận Benfica – Real Madrid, Benfica dẫn 3-2 nhưng vẫn cần bàn để vào play-off thay chỗ của O.Marseille. Từ pha đá phạt của Fredrik Aursnes ở nửa sân đối phương, thủ môn Anatoliy Trubin lao lên đánh đầu ghi bàn quyết định – bàn thắng bằng đầu đầu tiên của thủ môn vào lưới Real ở đấu trường châu Âu, là bàn thứ 7 của thủ môn ở Champions League. Trubin chạm bóng đầu tiên trong nửa sân đối phương qua 40 trận (1.568 lần chạm bóng trước đó, chỉ 1 lần trong vòng cấm đối phương). Mourinho (HLV Benfica) đã chỉ đạo thủ môn dâng cao, biến khoảnh khắc cuối cùng thành lịch sử, đưa Benfica vào play-off.

Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục

Gặp Napoli của cựu HLV Antonio Conte, Chelsea được hưởng penalty do Juan Jesus dùng tay. Bàn thắng của Enzo giúp Chelsea ghi 11 bàn penalty liên tiếp ở Champions League – kỷ lục dài nhất. Napoli sau đó gỡ hòa nhờ Antonio Vergara (bàn đầu tiên cho CLB), rồi vượt lên nhờ công Rasmus Hojlund, người ghi 10 bàn/28 trận mùa này cho Napoli (ngang thành tích cả mùa trước ở Man United). Thời điểm đó, Chelsea rơi xuống vị trí 13, cơ hội top 8 chỉ còn 12.1% theo Opta. Nhưng João Pedro lập cú đúp chất lượng cao, giúp họ vọt lên top 8, vào thẳng vòng knock-out dưới thời HLV Liam Rosenior – minh chứng cho sự kiên cường và bản lĩnh.

Mbappé có thể vui vì thêm 2 trận

Dù Real Madrid thua và phải play-off (có thể tái đấu Benfica), Kylian Mbappé ghi cú đúp nâng tổng bàn thắng Champions League mùa này lên 13 – chỉ còn cách kỷ lục một mùa của Ronaldo (17 bàn, 2013-14) đúng 4 bàn. Việc Real đá Play-off nghĩa là thêm cơ hội chơi tối đa 9 trận nữa trong mùa này, giúp Mbappé có thời gian phá kỷ lục. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Real (thua đậm, 2 thẻ đỏ) khiến hy vọng không lớn. Mbappé là điểm sáng cá nhân trong đêm đen tối tập thể của Los Blancos.

Ai vượt kỳ vọng, ai thất bại thảm hại

So với dự đoán từ mô hình siêu máy tính Opta trước mùa giải, một số đội đã thể hiện vượt bậc, trong khi số khác thực sự thất vọng.

Đội vượt kỳ vọng nhiều nhất:

Bayern Munich (+8.3 điểm): Thu 21 điểm thực tế so với 12,7 điểm dự báo.

Arsenal (+7.2 điểm) & Tottenham (+4.7 điểm): Cả hai đều kết thúc trong top 4.

Đội thất vọng nhất:

Villarreal: Chỉ có 1 điểm, thấp hơn 10,1 điểm so với dự báo (11,1 điểm).

LONG KHANG