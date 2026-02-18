Real Madrid từng “bẻ gãy” Mourinho – và giờ ông có thể đáp trả bằng Benfica

Jose Mourinho chưa bao giờ là kiểu người lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Và với Real Madrid, cái tên ấy vẫn là cơn ác mộng cũ đang trở lại — lần này trong màu áo Benfica, nơi ông có thể chôn vùi tham vọng Champions League của đội bóng từng làm tổn thương mình sâu sắc nhất.

Từ “Người đặc biệt” thành “Người bình thường” ở Bernabeu

Ba năm tại Santiago Bernabéu Stadium (2010–2013) không chỉ là giai đoạn đầy căng thẳng, mà còn là bước ngoặt khiến Mourinho đánh mất phần nào hào quang. Real Madrid khi ấy biến “Special One” thành “Normal One” – một người thầy vĩ đại nhưng bị cuốn vào những cuộc chiến nội bộ và những vết nứt quyền lực không bao giờ lành.

Ông giành ba danh hiệu (La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp) – con số đáng kể so với nhiều HLV, nhưng lại quá ít với tiêu chuẩn của chính ông. Và từ đó, Mourinho chưa bao giờ còn là người cũ: 17 danh hiệu trong 8 năm đầu sự nghiệp trở thành 9 trong 16 năm sau này – con đường trượt dài bắt đầu ở Madrid.

Mourinho đến Real trong thời kỳ của C.Ronaldo và đối đầu với Pep Guardiola cùng Barcelona hùng mạnh. Nhưng thay vì chinh phục tất cả, ông phải vật lộn với chính phòng thay đồ của mình.

Những mâu thuẫn công khai với Iker Casillas và Sergio Ramos khiến ông mất đi thứ ông từng nắm chắc ở FC Porto, Chelsea hay Inter Milan: lòng trung thành tuyệt đối từ cầu thủ. Khi rời Madrid, Mourinho không chỉ mất niềm tin từ người khác – ông mất niềm tin vào chính mình.

Các đồng nghiệp tại Chelsea từng nói: “Mourinho trở lại với vỏ bọc gai góc hơn, khó gần hơn – như thể Madrid đã để lại sẹo không bao giờ mờ”. Và đúng thế. Sau này ở Manchester United, Tottenham hay AS Roma, ông lại lặp lại vòng xoáy mâu thuẫn với những ngôi sao khác – Hazard, Pogba, Dele Alli.

Sự trở lại của kẻ bị ruồng bỏ

Mười ba năm sau, định mệnh sắp đặt để Mourinho trở lại đối đầu Real, đội bóng từng khiến ông mất nhiều hơn cả chức vô địch. Và như một bi kịch được viết sẵn, mọi thứ bắt đầu bằng trận thắng 4-2 kinh điển ở Lisbon tháng trước – nơi thủ môn Anatoliy Trubin đội trưởng Benfica đánh đầu ghi bàn phút 90+5 theo lệnh của chính Mourinho.

Nếu không có bàn thắng ấy, Benfica đã bị loại và Real không phải tái ngộ ông. Nhưng định mệnh đã gọi. Hai đội lại gặp nhau – lượt đi tại Estádio da Luz, lượt về tại Bernabéu – như một vòng tròn khép lại của nghiệp chướng.

Mourinho, ở tuổi 63, có thể đang sống những ngày cuối cùng ở Champions League. Sau World Cup 2026, ông được đồn đoán sẽ thay Roberto Martínez dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu đúng vậy, đây sẽ là sân khấu cuối cùng của ông ở châu Âu – và không nơi nào phù hợp hơn để khép lại hành trình ấy bằng một cuộc “báo thù”.

Real Madrid đã từng khiến Mourinho gục ngã về tâm lý, khiến ông trở nên hoài nghi và phòng thủ trong cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng giờ, ông có thể là người đẩy họ khỏi Champions League. Kịch bản ấy hấp dẫn đến mức khó tin – và đầy chất Mourinho. Không chỉ vì Benfica của ông từng đánh bại Real, mà vì cách họ làm điều đó: bằng sự hỗn loạn, niềm tin, và một chút điên rồ.

Một thập kỷ qua, Mourinho có thể đã già hơn, cay đắng hơn, và không còn chinh phục các danh hiệu lớn. Nhưng ông vẫn là người duy nhất có thể biến mọi trận đấu thành câu chuyện cá nhân – nơi ông là nhân vật chính, kẻ phản diện, và biên kịch cùng một lúc.

“Tôi học được nhiều nhất ở Madrid” – lời nói dối dịu dàng

Trong cuộc phỏng vấn năm 2019, Mourinho gọi Real Madrid là “trải nghiệm tuyệt vời nhất đời tôi”. Nhưng thực tế, đó là nơi ông học được bài học đắt giá nhất: rằng ngay cả người chiến thắng vĩ đại nhất cũng có thể gãy gục khi mất quyền kiểm soát.

Ông từng vô địch Champions League cùng Porto và Inter – hai CLB nhỏ hơn nhưng biết lắng nghe ông. Ở Madrid, ông có tất cả: ngôi sao, quyền lực, ánh hào quang – trừ một thứ: sự đồng lòng. Và chính điều đó khiến cuộc tái ngộ này mang tính biểu tượng. Bởi nếu Mourinho có thể loại Real khỏi Champions League, đó sẽ không chỉ là chiến thắng chiến thuật, mà là chiến thắng tâm lý sau 13 năm bị ám ảnh.

Khi Mourinho bước trở lại Bernabéu tuần tới, ông sẽ đi qua cùng đường hầm nơi từng bước ra trong trận chung kết Champions League 2010, khi dẫn dắt Inter đánh bại Bayern Munich. Mười sáu năm sau, ông trở lại với Benfica – đội bóng đầu tiên của sự nghiệp huấn luyện. Real Madrid đã từng bẻ gãy ông. Nhưng lịch sử có thể tròn trịa đến kỳ lạ: Mourinho, với đội bóng đầu tiên của mình, có cơ hội bẻ gãy Real Madrid để khép lại vòng luân hồi.

Có thể ông không còn là “Người đặc biệt” như thuở nào. Nhưng nếu đêm Lisbon hoặc Madrid sắp tới lại chứng kiến một phép màu khác của Mourinho, thế giới sẽ nhớ rằng – ông có thể không còn ở đỉnh cao, nhưng vẫn luôn biết cách khiến bóng đá run rẩy.

HỒ VIỆT