"Tí hon" Bodø/Glimt muốn tiếp tục gây bất ngờ

Vào thứ Ba, CLB nhỏ bé của Na Uy, Bodø/Glimt sẽ tìm cách tiếp tục chuỗi trận gây bất ngờ của mình khi bước vào trận lượt về vòng play-off Champions League trên sân Inter Milan với lợi thế 2 bàn thắng dẫn trước.

Inter Milan hy vọng lật ngược tình thế trước Bodø/Glimt nhưng không có tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez.

Bodø/Glimt đang nhanh chóng trở thành câu chuyện bất ngờ của mùa giải Champions League năm nay, liên tục tạo nên những cú sốc. Sau khi giành vé vào vòng play-off với 2 chiến thắng liên tiếp trước Man.City và Atletico Madrid, họ tiếp tục củng cố cơ hội tiến vào vòng 16 đội bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội dẫn đầu Serie A, Inter Milan.

Inter, á quân Champions League mùa trước, hy vọng sẽ vượt qua khoảng cách điểm số và chứng minh rằng thất bại ở Na Uy chỉ là sự cố ngoài ý muốn trong chuỗi 7 chiến thắng trong 8 trận đấu trên mọi đấu trường. Nhưng họ sẽ phải thi đấu mà không có tiền đạo ngôi sao Lautaro Martinez do chấn thương bắp chân trái.

“Chúng ta phải làm những gì chúng ta biết cách làm, bước ra sân với sự tự tin, và nhận thức rằng nếu có một đội có thể lật ngược tình thế trong trận đấu này, thì đó chính là chúng ta”, HLV Cristian Chivu của Inter cho biết hôm thứ Hai. “Chúng ta không được đánh mất sự cân bằng, tự tin hay niềm tin vào bản thân. Một trận đấu kéo dài 90, 100, thậm chí 120 phút, và có thể sau đó là loạt sút luân lưu. Chúng ta không được vội vàng ghi bàn rồi để lộ sơ hở. Điều quan trọng là phải kiểm soát được những thời điểm then chốt”.

Một CLB Italy khác cũng cần một màn lội ngược dòng khó tin khác là Juventus khi họ tiếp đón Galatasaray vào thứ Tư, sau khi thua tan nát 2-5 ở trận lượt đi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Juventus đang gặp khó khăn và vừa trải qua trận thua 0-2 trên sân nhà trước Como tại Serie A, làm tổn hại đến hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải tới. Đó đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Juventus trên mọi đấu trường, và là trận thứ 5 liên tiếp họ không thể thắng.

Paris Saint-Germain dẫn trước Monaco 3-2 trước trận lượt về vòng play-off.

Trong khi đó nhà đương kim vô địch châu Âu, Paris Saint-Germain và Monaco sẽ tiếp tục trận “derby nước Pháp” thú vị. PSG đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2 bàn trên sân Monaco để giành chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi vòng play-off, nhờ cú đúp của Desire Doue. Dù Monaco phải đối mặt với nhiệm vụ lật ngược tình thế khó khăn ở Champions League, nhưng khá thú vị khi cuối tuần qua, chính chiến thắng 3-2 của Monaco trước Lens đã giúp PSG giành lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 sau khi đánh bại Metz 3-0.

Atletico Madrid đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn và để thủng lưới muộn trong trận hòa 3-3 ở trận lượt đi trên sân của Club Brugge. Đội bóng của Diego Simeone đã phục hồi trước trận lượt về vào thứ Ba bằng cách đánh bại Espanyol 4-2 tại La Liga vào thứ Bảy. Ademola Lookman lại ghi bàn, có bàn thắng thứ 4 trong 6 trận kể từ khi gia nhập Atletico. “Việc giành chiến thắng trước một trận đấu quan trọng như trận đấu vào thứ Ba luôn rất quan trọng”, HLV Simeone nói.

Ở những cặp đấu khác. Cũng vào thứ Ba, Newcastle sẽ kiểm soát trận đấu khi tiếp đón Qarabag sau chiến thắng 6-1 ở trận lượt đi. Trong khi Bayer Leverkusen cũng đang dẫn trước 2-0 sau chiến thắng trên sân của Olympiakos. Vào thứ Tư, Borussia Dortmund đang có lợi thế từ chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi gặp Atalanta trước trận lượt về tại Italy.

PHI SƠN