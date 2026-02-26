Bóng đá quốc tế

Luis Enrique nói về những khó khăn của PSG trước Monaco: “Chúng tôi không quen đối đầu với một đội bóng có lối chơi như chúng tôi.”

PSG gặp rất nhiều khó khăn mới có thể vượt qua Monaco tại play-off Champions League. Ảnh: AP
PSG gặp rất nhiều khó khăn mới có thể vượt qua Monaco tại play-off Champions League. Ảnh: AP

Sau khi Paris Saint-Germain giành vé vào vòng 16 đội Champions League, huấn luyện viên trưởng Luis Enrique đã thừa nhận những khó khăn mà đội bóng của ông gặp phải khi đối đầu với AS Monaco ngoan cường. Song song đó, trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị HLV người Tây Ban Nha tỏ ra lạc quan về cơ hội của nhà đương kim vô địch trước Barcelona hoặc Chelsea.

“Trong hiệp một, chúng tôi chưa quen với việc đối đầu với một đội bóng có lối chơi tương tự, ở cùng đẳng cấp. Thông thường chúng tôi chơi ổn định và chính xác hơn. Tôi nghĩ hiệp một diễn ra rất cân bằng. Sang hiệp hai, sau khi tạo ra một số điều chỉnh, chúng tôi đã chơi chính xác hơn. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng trận đấu rất khó khăn. Đây là một trận đấu khó khăn trước một đối thủ hiểu rõ chúng tôi và thể hiện rất xuất sắc. Tôi nghĩ PSG có thể hài lòng vì đã vượt qua được thử thách này.”

“Rõ ràng, chúng tôi là đội có kết quả bốc thăm tệ nhất ở vòng bảng Champions League. Nếu có đội nào sẵn sàng cho vòng tiếp theo, thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi đã quen với việc thi đấu những trận đấu như thế này với bất kỳ đội nào. Tất nhiên chúng tôi có thể cải thiện, và chúng tôi muốn cải thiện. Nhưng chúng tôi đã phải đối đầu với một đối thủ chất lượng hàng đầu. Họ đã thể hiện đẳng cấp của mình xứng đáng với đấu trường này.” - HLV Luis Enrique tán dương Monaco và cho rằng PSG của ông đã rất chật vật cho trận play-off lẫn giai đoạn vòng bảng.

Trong khi HLV Sebastien Pocognoli của Monaco đã bày tỏ sự tiếc nuối về tác động của tấm thẻ đỏ dành cho Mamadou Coulibaly đối với trận đấu, cho rằng quyết định này quá khắc nghiệt và Lucas Hernandez phía PSG lẽ ra cũng có thể bị đuổi khỏi sân vì một lỗi tương tự sau đó. Trong khi đó phía đối diện, HLV Luis Enrique từ chối bình luận về vụ việc: "Tôi không bình luận về trọng tài."

