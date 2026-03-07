Luis Enrique giải thích về thất bại của PSG trước Monaco

Zaire-Emery mất bóng dẫn đến bàn thua của PSG trước Monaco. Ảnh: Getty Images

Paris Saint-Germain đã bị AS Monaco đánh bại với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà trong một trận đấu thiếu đi sự bùng nổ thường thấy của nhà đương kim vô địch châu Âu. Cả ba bàn thua của Les Parisiens đều có sai lầm gián tiếp hoặc trực tiếp của chính cầu thủ đội nhà. Warren Zaire Emery bị cướp bóng ngay vòng cấm địa dẫn đến bàn đầu tiên, Vitinha chạm bóng vô tình đổi hướng đến chân Golovin sút tung lưới PSG và Lee Kang-in mất bóng vào chân Akliouche, tuyển thủ Pháp kiến tạo cho Balogun ấn định tỷ số. Bradley Barcola ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Parc des Princes trong thất bại đầy bất ngờ.

Giải thích về thất bại, Luis Enrique nói: "Chúng tôi đã chơi rất thiếu chính xác ở nhiều thời điểm trong trận đấu. Chúng tôi đã mắc một số lỗi không thường thấy. Khi bạn làm vậy trước một đội đang có phong độ cao, bạn sẽ phải trả giá. Chúng tôi đã tặng họ một món quà ngay từ đầu. Và rất nhiều sự thiếu chính xác"

"Tôi không muốn mất niềm tin vào đội bóng này lúc này. Chúng ta đã thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng. Kết quả không phải là tốt nhất, nhưng chúng ta luôn nỗ lực vượt qua thử thách. Rõ ràng là chúng ta đang gặp khó khăn. Chúng ta phải giữ hy vọng rằng mình có thể xoay chuyển tình thế." - HLV Luis Enrique nói.

Trận đấu tiếp theo của PSG là cuộc đụng độ quan trọng gặp Chelsea tại vòng knock-out Champions League. Và họ đã chuẩn bị một cách tồi tệ bằng thất bại trước Monaco, chính là đối thủ họ đã vượt qua tại play-off cúp châu lục cách đây ít lâu.

QUANG ANH