Jeremy Jacquet, tân binh Liverpool kết thúc sớm mùa giải vì chấn thương

Jeremy Jacquet rời sân vì chấn thương vai. Ảnh: The Sun

Trung vệ Jeremy Jacquet của Stade Rennes sẽ phải phẫu thuật sau khi bị trật khớp vai trái nghiêm trọng trong trận thua 3-1 trên sân khách trước Lens vào ngày 7 tháng 2. Tờ Ouest-France đưa tin rằng những cơn đau của Jacquet cho thấy anh cần phải phẫu thuật. Các báo cáo cho thấy cơ hội để anh ra sân lần cuối cho câu lạc bộ thời thơ ấu của mình trước khi bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp tại Liverpool là "cực kỳ mong manh".

Dĩ nhiên, cả Rennes và Jacquet đều không muốn một viễn cảnh quá khắc nghiệt như vậy. Nhưng các xét nghiệm về mức độ chấn thương từ trung vệ tương lai của Liverpool không cho kết quả rõ ràng về triển vọng hồi phục tự nhiên. Và phẫu thuật vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Tờ Ouest-France đưa tin rằng Liverpool đã liên lạc chặt chẽ với Jacquet và đội bóng Ligue 1. Theo các nguồn tin, The Reds không tham gia vào quyết định này và để Rennes cùng cầu thủ của họ đưa ra quyết định cuối cùng.

Với việc Jeremy Jacquet phải nghỉ thi đấu nhiều tuần từ ca chấn thương này, trong khi mùa giải của Rennes kết thúc vào ngày 16 tháng 5, cơ hội để thấy cầu thủ thuộc đội tuyển U21 Pháp ra sân cho đội bóng áo đỏ là rất thấp.

Sau mùa giải năm nay, Jacquet sẽ gia nhập Liverpool vào ngày 1 tháng 7, sau khi đội bóng hàng đầu Premier League đã hoàn tất thương vụ trị giá 72 triệu EUR từ tháng giêng vừa qua để chiêu mộ trung vệ người Pháp được đánh giá cao này. Nhìn lại vụ chuyển nhượng của Jacquet đến Liverpool đó là thông tin gây bất ngờ dư luận khi ngôi sao trẻ của Rennes vốn dĩ luôn được đề cập đến việc chuyển đến Chelsea trong một thời gian dài, trước khi Liverpool xuất hiện và câu chuyện ngã ngũ.

QUANG ANH