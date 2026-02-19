Xabi Alonso không nhận lời thay thế De Zerbi tại Marseille

Xabi Alonso sẽ không thay thế De Zerbi tại Marseille. Ảnh: beIN SPORTS

Theo thông tin được tiết lộ trong cuộc họp giữa chủ sở hữu Frank McCourt và đại diện người hâm mộ hôm thứ Ba – được RMC Sport đưa tin – Olympique Marseille đã cân nhắc Xabi Alonso cho vai trò HLV trưởng mới của đội bóng.

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha, người đang trong khoảng trống việc làm sau khi rời Real Madrid, không bị thuyết phục bởi các điều kiện được đưa ra. Tình trạng bất ổn nội bộ hiện tại của Marseille, bao gồm sự không chắc chắn về chức danh chủ tịch, việc Pablo Longoria bị giảm tầm ảnh hưởng về thể thao, và viễn cảnh một nhiệm kỳ huấn luyện ngắn hạn, được cho là đã khiến Alonso không mặn mà với lời mời từ Marseille

Và Marseille đã hướng tới một giải pháp thực tế hơn là HLV Habib Beye, cựu HLV Rennes, người sắp gia nhập câu lạc bộ. Roberto De Zerbi đã rời đi một tuần trước sau trận thua 5-0 trước Paris Saint-Germain trong trận Siêu kinh điển nước Pháp, đi cùng chuỗi phong độ ngày càng sa sút và bầu không khí u ám bao trùm lấy Velodrome.

Giám đốc thể thao Medhi Benatia đã đệ đơn từ chức cùng ngày HLV De Zerbi rời câu lạc bộ. Nhưng sau khi tuyên bố ra đi hôm qua, chủ sở hữu Marseille, Frank McCourt đã đưa ông trở lại để giao cho ông nhiều trách nhiệm hơn về bóng đá. Trong khi đó ở chiều ngược lại, chủ tịch đương nhiệm Pablo Longoria lại bị giáng chức xuống làm các nhiệm vụ hành chính và không còn chịu trách nhiệm về kế hoạch bóng đá của đội bóng, mở đường cho tương lai rời đội của vị lãnh đạo lâu năm này. Một bối cảnh hỗn loạn tại Marseille như vậy là thử thách cực lớn cho bất cứ nhà cầm quân nào để xây dựng lại kế hoạch bóng đá mới hay ít nhất, đạt được với những gì Roberto De Zerbi gầy dựng hai năm qua.

QUANG ANH