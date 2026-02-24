Olympique Marseille tập huấn ở Tây Ban Nha hy vọng sẽ vượt qua khủng hoảng

Marseille tập huấn giữa mùa giải vào thời điểm phong độ gặp khủng hoảng. Ảnh: Getty Images

Olympique Marseille sẽ dành cả tuần ở Marbella, Tây Ban Nha khi huấn luyện viên trưởng Habib Beye cố gắng ngăn chặn phong độ sa sút đáng báo động của câu lạc bộ và khôi phục niềm tin trong đội hình. Trận thua 0-2 trước Brest tại Ligue 1 mới đây một lần nữa phơi bày sự thiếu sự gắn kết, cường độ và quyết tâm nơi hàng ngũ Les Phoceens.

Quyết định đến miền nam Tây Ban Nha được đưa ra bởi HLV Beye và ban lãnh đạo câu lạc bộ, với mục đích đưa toàn đội ra khỏi bầu không khí ngày càng nặng nề xung quanh trại huấn luyện La Commanderie. Marseille cũng đã dành những đợt tập trung giữa mùa giải tương tự trong những năm gần đây, điều đã mang lại hiệu quả điều chỉnh ngắn hạn, nhưng chuyến đi này mang tính cấp bách hơn.

“Chúng tôi đã mất niềm tin vào nhau. “Tôi hy vọng tuần này ở Tây Ban Nha sẽ giúp chúng tôi tìm ra giải pháp. Rời khỏi La Commanderie, rời khỏi Marseille, có thể giúp chúng tôi về mặt tinh thần.” - Thủ môn Geronimo Rulli thừa nhận với L'Équipe sau trận thua Brest

Sau khi chỉ giám sát một buổi tập đầy đủ duy nhất cho đến nay, HLV Habib Beye dự định sẽ “tìm nơi nương tựa trong công việc” và áp dụng phương pháp mới của mình tại Marseille. L'Équipe đưa tin rằng trọng tâm sẽ là về thể lực. Số liệu của Marseille tại Brest một lần nữa cho thấy sự yếu kém về thể chất. Trong trận đấu với Strasbourg tuần trước, tám trong số mười cầu thủ chạy nhiều nhất là cầu thủ đối phương. Đối với một đội bóng đang tìm kiếm sự linh hoạt hơn trong lối chơi tấn công và những pha chuyển đổi nhanh nhạy hơn như Marseille, những con số này mang tính báo động.

Toàn đội sẽ trở lại Marseille 48 giờ trước khi đối đầu với Lyon trong một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải của họ cho cuộc đua giành vé tham dự Champions League, trước đối thủ cùng mục tiêu này. Và sau đó ít lâu, Marseille cũng sẽ có một trận đấu quan trọng khác ở tứ kết Cúp Quốc gia Pháp vào giữa tuần sau gặp Toulouse, đấu trường mà họ đã đề ra quyết tâm danh hiệu.

QUANG ANH