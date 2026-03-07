Mason Greenwood có thể rời Marseille để chuyển đến Ả Rập Xê Út

Mason Greenwood. Ảnh: Getty Images

Mùa giải 2025/26 tại Olympique Marseille đang trải qua nhiều biến động và theo nhận định từ tờ L'Équipe, mùa hè sắp tới cũng có thể sẽ đầy ngổn ngang như tình hình đội bóng áo trắng.

Đội hình hiện tại của Marseille được xây dựng bởi cựu HLV Roberto De Zerbi, nhưng với sự rời đi của chiến lược gia người Ý hồi tháng trước, tương lai của nhiều cầu thủ đang bị đặt dấu hỏi. Trong đó có chân sút chủ lực Mason Greenwood.

Marseille có thể phải chia tay một số cầu thủ chủ chốt trong mùa hè, bất kể họ có đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League hay không. Và Greenwood với giá trị chuyển nhượng cao nhất trên thị trường là ứng viên hàng đầu để rời đi. Ngay cả khi việc Manchester United giữ lại từ 35% đến 40% quyền sở hữu cầu thủ này làm giảm bất kỳ khoản lợi nhuận tiềm năng nào cho Les Phoceens, một cuộc chia tay đang được dự báo. Những lo ngại về tương lai đội bóng bất định dẫn đến sự ảnh hưởng đà phát triển cá nhân của cựu ngôi sao Man.United đã xuất hiện. Trong khi mức định giá 60 triệu EUR cho Greenwood có thể xoa dịu Marseille nếu phải giã từ cầu thủ ghi bàn chủ chốt của đội.

Tờ L'Équipe cho rằng việc chuyển đến Ả Rập Xê Út là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra vào mùa hè này, với sự quan tâm từ Al-Nassr hay Al-Ahly vốn đã xảy ra từ kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua. Và Greenwood không phải là cầu thủ duy nhất tiến gần viễn cảnh rời khỏi Velodrome. Khi hợp đồng của thủ môn số một Geronimo Rulli và tiền vệ kỳ cựu Geoffrey Kondogbia sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới, nhưng hiện chưa có cuộc đàm phán nào về việc gia hạn.

Trong khi Pierre-Emerick Aubameyang dường như không có ý định gia hạn hợp đồng hiện tại, sẽ hết hạn vào năm 2027, trong khi Pierre-Emile Hojbjerg cũng là một ứng cử viên cho việc ra đi với sự quan tâm từ Juventus chưa từng hạ nhiệt.

QUANG ANH