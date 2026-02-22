Greenwood tìm đường rời khỏi Marseille đang khủng hoảng

Mason Greenwood. Ảnh: sports.fr

Olympique Marseille đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp tại Ligue 1, 2 hòa và 2 thua sau 23 vòng đấu. Từ vị thế kẻ cạnh tranh vị trí dẫn đầu, Les Phoceens đã trượt dài xuống hạng 4, kém vị trí dẫn đầu của kình địch Paris Saint-Germain đến 14 điểm. Hệ quả, HLV Roberto De Zerbi rời khỏi đội bóng, để lại một công trường ngổn ngang đã gầy dựng hai mùa giải qua.

Đà suy thoái của Marseille còn dẫn đến một cuộc chia tay tiềm tàng của những trụ cột hàng đầu đội bóng này sau mùa giải năm nay. Tiêu biểu nhất là Mason Greenwood, chân sút đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Ligue 1 2025/26 với 14 bàn thắng. Foot Mercato cho biết ngay sau khi HLV De Zerbi rời khỏi đội bóng, đã có tin đồn xuất hiện về việc Greenwood sẽ rời Marseille vào mùa hè. Cầu thủ người Anh đã liên hệ với đại diện của mình tìm kiếm những khả năng chuyển đội bóng mới, khi sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh dành cho anh chưa bao giờ hạ nhiệt.

Marseille vừa để thua Brest ở vòng 23 trong một trận đấu mà Greenwood chơi mờ nhạt suốt 90 phút và còn đá hỏng một quả phạt đền. Một kết quả ra mắt không tốt với tân HLV Habib Beye và sức ép được đặt lên chính ngôi sao số một Greenwood từ những tiếng la ó trên khán đài, dấu hỏi về động lực thi đấu trong giai đoạn đội bóng gặp khó khăn hiện nay.

41 bàn thắng kể từ khi gia nhập Marseille năm 2024 dễ dàng đưa Greenwood trở thành mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng lớn. Còn nhớ mùa hè năm ngoái Greenwood từng là tâm điểm gây tranh cãi khi được... PSG liên hệ. Ngoài ra còn là đội bóng cũ Manchester United và Al-Nassr từ Ả Rập Xê Út.

Greenwood từng khẳng định tình yêu với Marseille, cam kết gắn bó với đội bóng trong giao kèo 5 năm ký hồi 2024. Nhưng giờ đây khi Marseille mất phương hướng trong công cuộc làm lại đội bóng thời hậu De Zerbi, việc Greenwood đổi ý nếu có xảy ra cũng hoàn toàn dễ hiểu.

