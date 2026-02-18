PSG giảm quỹ lương để nằm trong giới hạn của UEFA. Ảnh: AFP

Paris Saint-Germain đã thay đổi chiến lược trong những mùa giải gần đây. Câu lạc bộ đã từ bỏ kỷ nguyên "lộng lẫy" để chuyển sang đào tạo những tài năng "cây nhà lá vườn". Điều đó đồng nghĩa với việc chấm dứt việc chiêu mộ các siêu sao toàn cầu với mức phí chuyển nhượng cao và mức lương khổng lồ.

Không chỉ vậy, các cầu thủ hiện tại của câu lạc bộ cũng phải thích nghi với cấu trúc lương mới đã được thiết lập. Điều này đã gây ra một số vấn đề liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của những cầu thủ ngôi sao. Đặc biệt là trường hợp của Gianluigi Donnarumma, người đã không đồng ý với chính sách mới này và do đó đã rời đi mùa hè năm ngoái để gia nhập Manchester City.

Tuy nhiên, chiến lược này vẫn mang lại hiệu quả, đồng thời đảm bảo thành công trên sân cỏ, bằng chứng là chiến thắng của PSG tại UEFA Champions League mùa giải trước. Bất chấp bối cảnh tài chính khó khăn của bóng đá Pháp, liên quan đến doanh thu bản quyền truyền hình giảm sút. PSG đã tinh giảm chi phí tiền lương so với doanh thu từ 111% năm 2021 xuống còn 65% năm 2025. Con số này thấp hơn giới hạn tỷ lệ mới (tiền lương so với doanh thu) do UEFA đặt ra.

Những con số này đã được thông báo cho UEFA và PSG tự tin sẽ thoát khỏi rủi ro hồi tháng 8 năm 2021, trong đó quy định một khuôn khổ nghiêm ngặt mà câu lạc bộ phải tuân thủ. Điều này cũng bao gồm một khoản tiền phạt với PSG.

Tình hình tài chính được cải thiện không chỉ là kết quả của việc giảm chi phí tiền lương, mà còn là nhờ chiến lược xây dựng đội hình mới, tập trung nhiều hơn vào việc đưa các cầu thủ từ học viện lên đội một. Thành quả là những Senny Mayulu, Quentin Ndjantou hay Ibrahima Mbaye có thể chen chân vào đội hình chính để khẳng định tài năng đầy hứa hẹn.

“Việc thường xuyên đi siêu thị không làm bạn nấu ăn ngon hơn." - Cố vấn thể thao Luis Campos của PSG ngụ ý một cách hài hước hồi đầu mùa giải, về việc chiêu mộ cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Vì vậy, ý tưởng là tuyển dụng ít hơn và phát triển nhân tài nhiều hơn giờ đây là định hướng với PSG.

QUANG ANH