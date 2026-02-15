Cổ động viên Marseille nổi loạn sau trận hòa Strasbourg

Bóng đá quốc tế

Căng thẳng leo thang khi Olympique Marseille bị Strasbourg cầm hòa 2-2, dẫn đến những cảnh tượng giận dữ của người hâm mộ đội chủ sân Velodrome.

Greenwood ghi bàn nhưng Marseille vẫn mất điểm trước Strasbourg. Ảnh: Le Phocéen

Khoảng 20-30 cổ động viên Olympique Marseille đã cố gắng xông vào khu vực lãnh đạo đội bóng sau khi trận hòa 2-2 với Strasbourg kết thúc. Có thông tin cho rằng cơ sở vật chất đã bị tổn hại và lực lượng an ninh đã phải nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào, đồng thời trấn áp những cái đầu nóng. Các lối vào sau đó đã bị phong tỏa và tình hình cuối cùng đã được ổn định trở lại.

Sự bất ổn này xảy ra sau một kết quả đáng thất vọng với Marseille, khi họ để mất lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân nhà. Mason Greenwood và Amine Gouiri tưởng như đã giúp đội chủ sân Velodrome kiểm soát trận đấu, nhưng Strasbourg đã vùng lên từ phút 73, ghi liền hai bàn thắng và ấn định kết quả trận đấu từ chấm phạt đền vào những phút cuối để giành được trận hòa.

Trận đấu đã bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng. Một bộ phận cổ động viên chủ nhà đã tổ chức cuộc đình công kéo dài 15 phút ngay khi trận đấu khai màn và giăng một loạt biểu ngữ nhắm vào cả các cầu thủ lẫn ban lãnh đạo câu lạc bộ. Tiếng la ó vang lên khắp sân vận động nhiều lần, và thậm chí một quả bom khói đã được ném xuống sân.

Thất vọng gia tăng trong những ngày gần đây tại Olympique Marseille sau sự ra đi của HLV trưởng Roberto De Zerbi, và Jacques Abardonado tạm thời nắm quyền. Việc đánh mất hai điểm, thêm hai điểm nữa trong một mùa giải vốn đã đầy rẫy sự thiếu ổn định càng làm trầm trọng thêm bất ổn xung quanh câu lạc bộ.

