Kế hoạch của Lens để cạnh tranh với PSG

Florian Thauvin cùng Lens trong thất bại 2-0 trên sân PSG ở lượt đi Ligue 1 2025/26. Ảnh: Getty Images

Không ai ngờ rằng RC Lens lại là đội bóng cạnh tranh với gã khổng lồ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 2025/26, sau nửa mùa giải đã qua. Câu lạc bộ áo vàng-đỏ không chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 sau một năm mà họ đã bỏ lỡ tất cả các giải đấu châu Âu. Cuối mùa giải, Will Still ra đi, và cựu huấn luyện viên của Olympique Lyonnais, Pierre Sage, tiếp quản vị trí với nhiều ngổn ngang.

Tuy nhiên hiện tại, sau 21 vòng đấu, PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng chỉ hơn Lens hai điểm và họ lại còn vừa thua Rennes ở trận đá sớm vòng 22. Les Sang et Or đã đánh mất vị trí dẫn đầu sau trận thua 0-3 trước Olympique de Marseille hai vòng đấu trước, nhưng giờ đây có thể đảo ngược tình thế nếu Lens giành 3 điểm trước đối thủ cùng thành phố của PSG, Paris FC.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Pierre Sage đã đề cập đến cuộc đua giành chức vô địch Ligue 1 đang diễn ra và những gì đội bóng của ông cần làm: “PSG hoàn toàn có thể bị đánh bại nếu họ đánh mất chính mình. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào họ. Về phía chúng tôi, chúng tôi có thể chơi hay hơn họ ở một số thời điểm, nhưng để làm được điều đó trong cả mùa giải thì quá khó.”

“Dù sao thì vẫn còn hy vọng. Tôi chưa bao giờ đánh bại PSG nhưng nếu điều đó có thể xảy ra vào ngày 12 tháng 4 thì thật tuyệt! Còn về chức vô địch, tôi nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, họ vẫn là ứng viên nặng ký nhất.”

Nhà cầm quân người Pháp tái khẳng định kế hoạch của Lens không hề thay đổi từ đây đến cuối mùa giải, dù họ đang đứng thứ hai Ligue 1 và được xem là đối thủ cạnh tranh duy nhất còn lại của PSG: "Chúng tôi cần tích lũy tối đa những điểm số có thể giành được. Trở lại cúp châu Âu sẽ giúp đội bóng cải thiện cả về tài chính và tương lai. Chúng tôi nghĩ về điều đó, trước khi nghĩ đến PSG và những điều xa hơn."

QUANG ANH