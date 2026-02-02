Rennes lập kỷ lục chuyển nhượng khi bán Jeremy Jacquet cho Liverpool

Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Rennes về việc chiêu mộ Jeremy Jacquet. Ảnh: GOAL

Theo RMC Sport, Liverpool và Stade Rennes đã đạt được thỏa thuận trị giá 72 triệu EUR về việc chiêu mộ trung vệ đội tuyển U21 Pháp Jeremy Jacquet. Tài năng 20 tuổi được đánh giá cao sẽ gia nhập The Reds vào mùa hè sau khi trở lại Rennes theo dạng cho mượn để hoàn thành phần còn lại của mùa giải Ligue 1 2025/26.

Rennes được cho là đã đồng ý với gói chuyển nhượng có tổng trị giá 72 triệu EUR, vượt qua kỷ lục trước đó khi bán cầu thủ Jeremy Doku cho Manchester City hồi năm 2024 với giá 64 triệu EUR. Theo Fabrizio Romano, Jacquet cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Liverpool, dù cho Chelsea mới là đội theo đuổi cầu thủ này lâu dài trước đó.

Tại Liverpool, Jacquet có thể tái ngộ với những người đồng hương người Pháp như Hugo Ekitike và Ibrahima Konate. Và Jacquet được xem là người thay thế Konate, tuyển thủ Pháp được cho là sẽ chuyển đội bóng mới vào mùa hè với những bến đỗ đồn đoán như Paris Saint-Germain hay Real Madrid.

Theo Ouest-France, Liverpool đã vượt qua Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của Jeremy Jacquet, cầu thủ trẻ quốc tế người Pháp đã bị thuyết phục bởi dự án thể thao của Liverpool, mặc dù Chelsea đã có tiến trình dài theo đuổi sao trẻ này. Một vấn đề quan trọng dẫn đến kết cục của cuộc đua chuyển nhượng là việc Liverpool đồng ý để Jacquet trở về Rennes cho nửa mùa còn lại, vì đội bóng Pháp không tìm thấy người thay thế thích hợp kịp thời. Trong khi Chelsea vì nhiều nguyên nhân đã không thể đáp ứng điều khoản này.

QUANG ANH