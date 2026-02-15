Luis Enrique đáp trả phát ngôn gây tranh cãi của Dembele. Ảnh: L'Équipe

Huấn luyện viên trưởng Luis Enrique của Paris Saint-Germain đã đáp trả phát ngôn gây tranh cãi của Ousmane Dembele sau thất bại 3-1 trước Stade Rennais, khẳng định rằng "không cầu thủ nào đứng trên câu lạc bộ".

Ngay sau trận thua, Dembele đã công khai kêu gọi các đồng đội "hãy chơi vì câu lạc bộ thay vì nghĩ về bản thân" - cho thấy sự thất vọng đang hiện hữu trong phòng thay đồ của PSG.

Cuộc họp báo sau trận đấu được tờ L'Équipe ghi lại, HLV Luis Enrique đã nói: “Những phát ngôn của các cầu thủ hay tất cả thành viên đội bóng sau trận đấu không có giá trị gì cả. Hoàn toàn không. Điều đó không nói lên giá trị của đội bóng."

Huấn luyện viên người Tây Ban Nha nói rõ hơn rằng ông sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào dựa trên phát ngôn của cầu thủ. “ Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cầu thủ, cũng như bất kỳ phản hồi nào từ cầu thủ. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ cầu thủ nào đứng trên câu lạc bộ. Điều đó rất rõ ràng. Người chịu trách nhiệm về đội bóng là tôi.”

Luis Enrique nhấn mạnh thứ bậc quyền lực trong câu lạc bộ và khẳng định rằng ông, giám đốc thể thao hay chủ tịch đều không đứng trên PSG với tư cách cá nhân: “Tôi sẽ không cho phép bất kỳ cầu thủ nào nghĩ rằng họ quan trọng hơn câu lạc bộ. Không phải tôi, không phải giám đốc thể thao, không phải chủ tịch, cũng không phải câu lạc bộ. Những phát ngôn đó chẳng có giá trị gì. Chúng chỉ là kết quả của sự tức giận sau một trận đấu.”

QUANG ANH