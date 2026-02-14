Dembele tức giận sau khi PSG thất bại trước Rennes

Sự thất vọng của Dembele sau khi PSG bị Rennes đánh bại. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi đã không thi đấu đúng sức. Chúng tôi cần phải chiến đấu vì chiếc huy hiệu vô địch Champions League, logo PSG trước ngực áo. Ngày hôm nay, chúng tôi đã không xứng đáng với tất cả điều này. Chúng tôi đã thể hiện một tinh thần tồi tệ, dẫn đến một kết quả tệ." - Ousmane Dembele thất vọng nói sau trận thua 1-3 của Paris Saint-Germain trước Stade Rennes vào đêm qua, vòng 22 Ligue 1 2025/26.

Quả bóng vàng 2025 đã ghi bàn thắng duy nhất cho PSG ở thất bại thứ ba của đội bóng mùa giải năm nay. Đó là sự phản hồi chậm trễ sau khi Les Parisiens bị Rennes dẫn hai bàn cho đến phút thứ 70. Rennes sút ít hơn nhưng tỏ rõ hiệu quả hơn PSG, và chỉ 10 phút sau bàn rút ngắn của Dembele thì không những không để đội đầu bảng vùng lên, mà đội bóng áo đỏ còn chốt hạ luôn trận đấu với thắng lợi 3-1.

Ousmane Dembele tỏ ra thất vọng khi PSG đã bị đội bóng cũ của anh đánh bại. Ngay cả khi HLV Luis Enrique tung hết mọi cầu thủ tấn công vào sân thì chỉ duy nhất Quả bóng vàng 2025 chọc thủng lưới được đối thủ. Sự bế tắc này được anh đề cập lại: "Không phải là ngày thi đấu lý tưởng của PSG. Nếu được thi đấu lại, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Nhưng bóng đá không có chuyện đó. Chúng tôi cần cải thiện ngay lập tức. Thất bại này cho thấy nhiều vấn đề đối với chúng tôi."

PSG đã có số trận thua nhiều hơn cả hai mùa giải trước, với thất bại trước Rennes. Cho đến vòng 22 của Ligue 1 2025/26, đoàn quân HLV Luis Enrique thua 3 trận, trong khi con số chỉ là 2 trận cho hai chiến dịch Ligue 1 trước đó. Và nếu như Lens có thể đánh bại Paris FC vào ngày mai, thì PSG sẽ tạm thời mất ngôi đầu bảng xếp hạng về tay đối thủ áo vàng-đỏ, khi khoảng cách chỉ là 2 điểm.

QUANG ANH