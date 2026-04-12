Paulo Fonseca chỉ trích Endrick: 'Cậu ấy phải có trách nhiệm hơn!'

Sau khởi đầu bùng nổ tại Ligue 1 kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid theo dạng cho mượn, Endrick đang có dấu hiệu "hụt hơi". Tiền đạo 19 tuổi từng khiến cả nước Pháp phát sốt với 6 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 15 lần ra sân đầu tiên. Tuy nhiên, con số đó dường như đã dừng lại quá lâu. Hiện tại, Endrick đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp tịt ngòi tại đấu trường quốc nội. Trong trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Angers cuối tuần qua, tiền đạo sinh ra tại Taguatinga chỉ còn là cái bóng của chính mình. Lười di chuyển và lạc lõng trong hệ thống chung chính là vấn đề lớn nhất tồn tại nơi Endrick.

Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ thẳng thắn: "Tôi không hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Endrick nói với tôi rằng cậu ấy hơi mệt sau chuyến bay trở về từ đội tuyển Brazil, nhưng cậu ấy có trách nhiệm phải làm được nhiều hơn thế."

HLV Fonseca nhấn mạnh rằng đây không phải là lời chỉ trích để vùi dập, mà là một sự đòi hỏi cần thiết: "Tôi không ở đây để chỉ trích các cầu thủ một cách vô cớ. Nhưng tôi kỳ vọng nhiều hơn ở Endrick. Cậu ấy có nghĩa vụ phải nỗ lực hơn. Đội bóng đang cần cậu ấy."

Để làm nổi bật vấn đề của Endrick, Fonseca đã lấy Afonso Moreira làm ví dụ. Moreira – người mà một năm trước còn chơi ở giải hạng ba Bồ Đào Nha, đang cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực vượt bậc mỗi khi được trao cơ hội.

"Nếu Afonso có được sự dũng cảm và tinh thần đó, thì những người khác cũng phải làm được điều tương tự. Endrick cần tham gia vào lối chơi chung nhiều hơn thay vì chỉ quanh quẩn trong vòng cấm. Cậu ấy đã không chịu di chuyển vào các khoảng trống giữa các tuyến để nhận bóng và mở ra phương án tấn công cho đồng đội. Cậu ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa."

QUANG ANH