Hoãn trận 'chung kết' Ligue 1 giữa PSG và Lens sang tháng 5. Ảnh: Getty Images

Hôm thứ Năm, Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP) đã chính thức thông báo việc hoãn trận "chung kết sớm của mùa giải" Ligue 1 2025/26 giữa Paris Saint-Germain và RC Lens. Trận đấu này, ban đầu được ấn định vào ngày 11/04, sẽ được dời sang ngày 13/05 nhằm giúp PSG có điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho hai lượt trận tứ kết UEFA Champions League gặp Liverpool (diễn ra vào các ngày 08/04 và 14/04).

Quyết định này được đưa ra sau yêu cầu từ phía PSG, đội bóng hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với khoảng cách 1 điểm so với Lens bám đuổi phía sau và còn một trận chưa đấu. Trước đó vào tháng 3, LFP cũng từng chấp thuận một yêu cầu tương tự khi hoãn trận đấu giữa PSG và FC Nantes, tạo tiền đề để đội bóng của Luis Enrique vượt qua Chelsea tại vòng đấu trước của Champions League.

Phản ứng trước quyết định này, Lens đã công khai bày tỏ sự không đồng tình. Tuy nhiên theo quy chế, Hội đồng quản trị LFP có toàn quyền quyết định trong việc sắp xếp lại lịch thi đấu để bảo vệ lợi ích chung của bóng đá Pháp trên đấu trường quốc tế mà ở đây, PSG chính là ngọn cờ đầu. Trong thông báo mới nhất, PSG khẳng định việc thay đổi lịch trình là phù hợp với cam kết của LFP trong việc tăng cường sự hiện diện của các câu lạc bộ Pháp tại châu Âu, thông qua tiến trình của họ ở mùa giải năm nay.

Về phía mình, Lens cho biết họ không đồng tình nhưng thừa nhận sẽ chấp hành quyết định này một cách có trách nhiệm và sẽ tập trung vào phần còn lại của mùa giải, như việc đảm bảo vị trí trong tốp dự Champions League. Thay vì cuộc cạnh tranh với PSG thì đây vốn dĩ vẫn luôn là mục tiêu thực tế mà Lens hướng đến.

Trận đấu bù vào ngày 13/05 giữa PSG và Lens sẽ diễn ra vào thời điểm nằm giữa vòng đấu áp chót và vòng cuối cùng của mùa giải. Cuộc đấu này có thể vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng chung cuộc của cả hai đội nếu sự cạnh tranh như hiện tại vẫn được duy trì, đặc biệt từ phía kẻ bám đuổi là Lens.

QUANG ANH