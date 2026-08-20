Pogba rời Monaco: Đoạn kết cay đắng nhưng tất yếu

Paul Pogba và AS Monaco đã sớm chấm dứt hợp đồng chỉ sau một mùa giải. Quyết định chia tay được xem là lối thoát cần thiết cho cả đôi bên.

Pogba thời còn khoác áo Juventus trước án phạt doping. Ảnh: THX

Chấn thương nối tiếp chấn thương

Paul Pogba chính thức rời AS Monaco chỉ sau một năm gắn bó, chấm dứt sớm hợp đồng hai năm đã ký kết. Cựu tuyển thủ Pháp gia nhập đội bóng Công quốc Monaco theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây là hợp đồng đầu tiên của anh kể từ khi án phạt cấm thi đấu gần hai năm do sử dụng doping.

Từ ngày đầu tiên tại đội bóng mới, Pogba đã tập riêng theo một chương trình huấn luyện thích ứng và đến tháng 11 năm ngoái, mới có được lần ra sân đầu tiên cho Monaco. Nhưng quãng nghỉ bóng đá đỉnh cao kéo dài là thử thách với thể chất Pogba, khiến anh chỉ có 6 lần ra sân và tổng cộng 105 phút thi đấu trong cả mùa giải 2025-26.

Trong khi đó các chấn thương tiếp tục là nỗi ám ảnh Pogba. Tại Monaco, Paul Pogba trải qua 4 đợt chấn thương liên tiếp, biến quãng thời gian thi đấu tại Pháp thành một cuộc khủng hoảng thể trạng dai dẳng.

Đợt chấn thương đầu tiên xảy ra ở mắt cá chân ngay trong buổi tập hồi tháng 10-2025, buộc tiền vệ người Pháp phải lùi màn ra mắt đến tận cuối tháng 11. Tuy nhiên, chỉ sau 3 trận vào sân từ băng ghế dự bị, anh lại dính chấn thương bắp chân trái vào tháng 12-2025 và tiếp tục ngồi ngoài nhiều tháng liền.

Đến đầu năm 2026, quá trình hồi phục của Pogba lại bị gián đoạn do các vấn đề thể lực dai dẳng và chấn thương ở đầu gối phải. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn vào tháng 8-2026 trong đợt tập huấn tiền mùa giải tại Anh, khi anh bị tái phát chấn thương gân kheo rất nặng trong một bài tập đối kháng.

Sau thông tin Monaco chấm dứt sớm hợp đồng với Pogba được công bố, Giám đốc điều hành đội bóng Thiago Scuro phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn Pogba. Chúng tôi rất vui mừng khi được cùng nhau bước trên con đường này. Chúng tôi đã giải thích với cậu ấy khi cậu ấy đến rằng đây là một thử thách lớn, một canh bạc táo bạo và đầy tham vọng".

Pogba đưa ra thông cáo báo chí với nội dung: “Tôi muốn cảm ơn chủ tịch, ban quản lý, các đồng đội, toàn thể nhân viên, cũng như những người hâm mộ đã tin tưởng tôi. AS Monaco là một câu lạc bộ xuất sắc. Ngay cả khi tôi không được tham gia nhiều trận đấu như mong muốn, tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì đã có cơ hội được khoác áo câu lạc bộ".



Hồi kết cần thiết

Việc Pogba và Monaco tìm thấy đoạn kết cho mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi là dấu hiệu dễ thấy từ trước. Monaco đã có HLV mới là Filipe Luis. Để cựu hậu vệ người Brazil xây dựng tối ưu đội bóng như ông mong muốn, việc đặt kỳ vọng tiếp tục vào khả năng trở lại đỉnh cao của Pogba quá xa xỉ so với đầu tư vào những cầu thủ khác.

Việc Pogba có quá ít thời lượng ra sân ở mùa trước không chỉ là hệ quả từ những vấn đề thể chất mà nhà vô địch World Cup 2018 gặp phải, mà còn phản ánh một thực tế phũ phàng. Cầu thủ kỳ cựu này có thể không còn đáp ứng thi đấu đỉnh cao tại một giải đấu thuộc tốp hàng đầu châu Âu như Ligue 1.

Việc chuyển sang một môi trường khác ít tính cạnh tranh hơn là cần thiết. Và chắc chắn thời điểm này, khi không còn chịu áp lực đáp ứng những giáo án tập luyện tại Monaco, Pogba sẽ có khoảng lặng lắng nghe cơ thể mình liệu có còn tiếp tục duy trì sự nghiệp quần đùi áo số hay không.

QUANG ANH