Axel Witsel gia nhập OGC Nice

Tiền vệ của Đội tuyển Bỉ vừa tham dự World Cup - Axel Witsel đã ký hợp đồng 1 năm với CLB Nice của Pháp, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa giải. Như vậy, đây là CLB thứ 8 của tiền vệ 37 tuổi quê ở Liege.

Witsel trong màu áo tuyển Bỉ ở World Cup

Dự kiến, Witsel ​​sẽ có mặt ở trong trận đấu mở màn Ligue 1 của Nice trên sân nhà gặp Lorient vào thứ Bảy tuần này.

Cầu thủ sinh năm 1989 này đã tham dự World Cup vừa qua cùng Đội tuyển Bỉ. Như vậy, anh đã có trận đấu quốc tế thứ 140 trong trận thua 1-2 trước tuyển Tây Ban Nha (sau đó trở thành Nhà vô địch) ở vòng đấu tứ kết.

Witsel trải qua mùa giải trước tại CLB Girona của Tây Ban Nha, ra sân chơi đến 32 trận ở giải La Liga, ghi được 1 bàn thắng.

Witsel được chiêu mộ để thay thế cho Laurent Abergel (người vừa bị chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng), với kỳ vọng sẽ đóng góp cho thành tích chung của đội bóng.

Như vậy, Witsel là một trong số ít tuyển thủ Bỉ có sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp ở cấp CLB khá đa dạng. Anh chịu khó “xông pha” ra chơi bóng ở nước ngoài, kể cả các nước Nga, Trung Quốc.

Cụ thể, vào đầu sự nghiệp, trong giai đoạn từ 2006-2011, anh có chơi bóng cho CLB Standard Liege ở quê nhà, kinh qua 148 trận đấu và ghi được đến 33 bàn thắng. Đây là quãng thời gian anh còn rất trẻ, xông xáo và nhiệt huyết.

Sau đó, trong mùa giải 2011-2012, anh chuyển sang chơi bóng tại giải Primeira Liga cho CLB Bồ Đào Nha là Benfica. Trong mùa giải này, anh ra sân 32 lần và ghi được 1 bàn thắng. Anh giành được Cúp Liên đoàn ở đây.

Từ 2012-2016, anh chuyển sang chơi bóng ở Giải đấu Ngoại hạng Nga (RPL), đầu quân cho đội bóng hàng đầu của đất nước này: Zenit Saint Petersburg. Anh chơi tới 122 trận, ghi được 16 bàn và giành 3 danh hiệu bao gồm RPL 2015, Cúp QG 2016 và Siêu Cup nước Nga 2015.

Trong mùa giải 2017-2018, anh gây ra bất ngờ lớn hơn khi chuyển sang chơi bóng tại Trung Quốc. Anh thi đấu cho đội bóng Tianjin Quanjian, đã chơi 36 trận ở Chinese Super League, ghi được 5 bàn thắng.

Từ 2018-2022, Witsel bước vào một giai đoạn thành công khác trong sự nghiệp khi chuyển sang thi đấu cho Borussia Dortmund ở Bundesliga. Anh chơi 102 trận, ghi được 10 bàn thắng và giành lấy các danh hiệu Cúp QG 2012, Siêu Cúp nước Đức 2019.

Từ 2022-2025, Witsel thi đấu cho Atletico Madrid ở La Liga. Anh ra sân 82 lần và ghi được 2 bàn nhưng không giành được danh hiệu nào ở giải đấu mà Real Madrid và Barcelona liên tục thống trị.

Trên trang chủ của Nice, Witsel chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được gia nhập OGC Nice. Tôi đến đây với sự khiêm tốn và mong muốn giúp đội bóng có một mùa giải tuyệt vời, CLB trở lại vị thế xứng đáng. Tôi rất nóng lòng được bắt tay vào công việc, được làm quen với người hâm mộ Nice và Ligue 1”.

Đ.Hg.