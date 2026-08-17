Jose Mourinho: “Chúng tôi đang chơi như là một đội bóng”

HLV trưởng Real Madrid - ngài Jose Mourinho thể hiện sự lạc quan khi trả lời phỏng vấn báo giới sau trận thắng giao hữu Schalke 04 với tỷ số là 3-0 ở trong khuôn khổ giao hữu chuẩn bị tiền mùa giải của Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha...

HLV Mourinho trong một trận đấu giao hữu tiền mùa giải của Real (Ảnh: THX)

“Tất cả chúng tôi cũng đều như vậy. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải cảm thấy hào hứng. Nếu người hâm mộ hào hứng, nếu tôi hào hứng, và nếu cả Chủ tịch hào hứng, nhưng mà họ thì không, chúng ta sẽ gặp các vấn đề”, HLV Mourinho nói về cảm nhận sự hào hứng của các cầu thủ Real.

“Và họ đang thể hiện điều đó. Bạn có thể thấy điều đó qua những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, chẳng hạn như là những người lẽ ra phải có mặt vào một ngày nhất định sau kỳ nghỉ của họ nhưng hóa ra đã đến sớm”.

“Những cầu thủ đến vào ngày cuối cùng - đã chuẩn bị rất tốt về mặt cá nhân. Chúng tôi đang chơi như một đội, và có cả sự đồng cảm, có tinh thần đồng đội nữa. Đội bóng hiện đang bắt đầu trông giống như một đội”.

“Trận đấu là rất tích cực. Tích cực như một tập thể thống nhất, một đội bóng. Tích cực cả về mặt cá nhân nữa. Rõ ràng, một số cầu thủ đến sau chưa có được cường độ tập luyện như những người đến từ đầu. Những người đã bắt đầu từ ngày đầu tiên có 30 buổi tập, 6 trận đấu, những người đến sau chỉ có 3-4 buổi tập mà thôi”.

“Rõ ràng là có sự khác biệt về nhịp độ, cường độ và cả sức bền. Nhưng về mặt chiến thuật thì, các ý tưởng vẫn đang dần hình thành. Các cầu thủ có thứ chất lượng vượt trội, chất lượng đáng kinh ngạc”, cựu HLV Chelsea tỏ ra lạc quan

“Chúng tôi đang làm việc rất tốt với tư cách là một đội, cả khi có và không có bóng… Tôi nghĩ đó là một bài kiểm tra rất tốt, một buổi tập cuối cùng rất tốt trước khi công việc thực sự bắt đầu, bởi vì công việc là cạnh tranh, chiến đấu giành điểm. Đó là điều chúng tôi yêu thích, và chúng tôi ở rất gần với điều đó”.

Nhận xét về các tân binh, nhà cầm quân lão luyện người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt cả Inter Milan, và AS Roma... cũng có những chia sẻ ngắn gọn nhất có thể: “Hiện tại vẫn rất khó để nói về từng cầu thủ riêng lẻ - vì chúng tôi đang phát triển như một đội bóng”.

“Chúng tôi chỉ có những cầu thủ giỏi, rất giỏi và cực kỳ giỏi. Từ những nỗ lực kết hợp của các cầu thủ này, chúng ta phải tạo ra một đội bóng rất, rất mạnh, và tất cả chúng tôi đều đang đi đúng hướng để đạt được điều đó”.

“Tôi cũng rất hài lòng với những tân binh gần đây. Không dễ để thích nghi với cường độ tập luyện cao mà chúng tôi đang áp dụng, với 2 buổi tập buổi sáng, rồi sau đó vào lúc 5 giờ chiều, đó là một buổi tập luyện thực sự khó khăn trong điều kiện thời tiết cực kỳ nóng bức, mà họ thì đã đến với một tinh thần thi đấu tuyệt vời”.

“Rồi còn cả vấn đề Kylian (Mbappe) được chơi 45 phút, Konate 30 phút, Jude (Bellingham) 30 phút, Cucurella 30 phút, rồi Diomande 30 phút. Đây là những điều chúng tôi phân tích một cách khoa học dựa trên dữ liệu hiện có và quan trọng nhất là dựa trên sự hiểu biết của chính các cầu thủ về thể trạng của họ. Chúng tôi đang ở trạng thái rất tốt so với thời điểm này của mùa giải. Hãy cùng chiến đấu thôi”.

Real hiện đang bất bại ở cả 6 trận giao hữu đầu mùa, kể từ khi HLV Mourinho đến để tiếp quản Đội bóng chủ sân Bernabeu: Đánh bại Alcorcon 1-0 hôm 24-7; Thắng Leganes 4-1 hôm 28-7, Hòa Fiorentina 2-2 hôm 1-8; Thắng Ferencvaros 2-1 hôm 8-8; Thắng Deportivo A Coruna 1-0 hôm 12-6; và Thắng Schalke 3-0.

Đ.Hg.