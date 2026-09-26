Mbappe ghi bàn rồi chấn thương ngày ra mắt Zidane, Italy tiếp tục chìm sâu

Màn ra mắt của HLV Zidane chỉ trọn vẹn một nữa khi Mbappe ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng trước Thỗ Nhĩ Kỳ nhưng phải rời sân do chấn thương.

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Trận đấu trên sân Kocaeli Stadium tại Izmit (Thổ Nhĩ Kỳ) đánh dấu trận cầm quân đầu tiên của huyền thoại Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp kể từ khi ông được bổ nhiệm vào cuối tháng 7. Đây cũng là lần trở lại với công việc huấn luyện đỉnh cao của Zidane kể từ khi chia tay Real Madrid vào năm 2021.

Trong trận ra mắt này, Zidane đã đưa ra sự điều chỉnh chiến thuật quan trọng khi xếp Kylian Mbappé thi đấu ở hành lang cánh trái, thay vì đá trung phong như dưới thời cựu HLV Didier Deschamps. Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 67, nhận đường chuyền từ Michael Olise, Mbappé khống chế bóng từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm chìm vào góc gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và là pha lập công thứ 67 của anh cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, chiến thắng của "Les Bleus" đã bị phủ bóng bởi chấn thương của chính thủ quân Mbappé. Ngay sau khi ghi bàn, chân sút của Real Madrid tỏ ra đau đớn, liên tục xoa đầu gối trái và đành phải rời sân nhường chỗ cho Désiré Doué. Về mặt lực lượng, Zidane cũng trao cơ hội cho hậu vệ Adrien Truffert của Bournemouth và tiền vệ Rayan Cherki của Manchester City đá chính.

Đội tuyển Pháp còn tạo thêm nhiều sóng gió khi Michael Olise và Jules Koundé sở hữu các cơ hội nguy hiểm, trong đó cú dứt điểm của Koundé đưa bóng trúng cột dọc. Cuối trận, thủ môn Ugurcan Cakır bên phía Thổ Nhĩ Kỳ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR xác định anh chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm để ngăn cản Bradley Barcola. Chiến thắng 1-0 giúp Pháp khởi đầu thuận lợi tại Nhóm A1 trước khi di chuyển tới Brussels chạm trán Bỉ.

Azzurri chưa thấy ánh sáng tại Rome

Trái ngược với niềm vui của Pháp, đội tuyển Italy lại hứng chịu thất bại ê chề 0-2 ngay trên sân nhà Stadio Olimpico trước đội tuyển Bỉ. Sáu tháng sau khi tiếp tục lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ ba liên tiếp do thất bại ở trận play-off trước Bosnia và Herzegovina, cuộc tái thiết của nhà cựu vô địch thế giới vẫn lâm vào bế tắc.

Trận đấu đánh dấu sự trở lại của HLV Roberto Mancini trên băng ghế huấn luyện tuyển Italy sau ba năm kể từ khi ông rời đi để tới Saudi Arabia. Mặc dù vậy, màn trình diễn nhạt nhòa của đội chủ nhà khiến khoảng 47.155 khán giả có mặt trên sân Stadio Olimpico liên tục la ó dữ dội ngay từ phút thứ 20.

Ở chiều ngược lại, đây là màn ra mắt thành công của tân HLV Mark van Bommel bên phía Bỉ. Phút 20, trong trận đấu đánh dấu mốc 125 lần khoác áo ĐTQG, Kevin De Bruyne kiến tạo cho Mika Godts đi bóng qua ba hậu vệ Italy rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma. Sang hiệp hai, Dodi Lukebakio dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau một tình huống phản công nhanh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bỉ bất chấp nỗ lực lùi về truy cản của Sandro Tonali.

Trong trận đấu này, tuyển Italy thiếu vắng Alessandro Bastoni do án treo giò và phải xếp Diego Coppola đá chính, đồng thời trao cơ hội ra mắt cho tiền vệ Alessandro Romano – người vừa chuyển quốc tịch thi đấu từ Thụy Sĩ. Thất bại này khiến cuộc khủng hoảng của bóng đá đất nước hình chiếc ủng càng thêm sâu sắc.

LONG KHANG