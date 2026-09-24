Jurgen Klopp và Xavi khởi đầu kỷ nguyên mới với Đức và Hà Lan

Trận cầu kinh điển giữa Hà Lan và Đức (1g45 ngày 25-9) tại Nations League trên sân Amsterdam đánh dấu cột mốc đặc biệt khi họ đang quyết tâm thực hiện cuộc cải tổ sâu rộng sau kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng.

Jurgen Klopp và cuộc cách mạng "44 Cầu Thủ"

Nhận nhiệm vụ thay thế Julian Nagelsmann từ tháng 7 sau thất bại sốc trước Paraguay tại World Cup, Klopp tiếp quản một đội tuyển Đức đã sớm bị loại ở cả ba kỳ World Cup gần nhất và chưa giành thêm danh hiệu lớn nào kể từ năm 2014. Trước trận ra mắt, chiến lược gia cựu HLV Liverpool tỏ ra vô cùng thận trọng khi từ chối đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào về danh hiệu, mà chỉ cam kết sẽ tạo ra những tín hiệu tiến bộ rõ rệt ngay trên sân cỏ.

Đáng chú ý, Klopp đã gây ngạc nhiên lớn khi công bố danh sách triệu tập lên tới 44 cầu thủ cho 4 trận đấu Nations League sắp tới. Quân số khổng lồ này được chia làm hai đội hình riêng biệt: một nửa thi đấu trận gặp Hà Lan và trận sân nhà gặp Hy Lạp, nửa còn lại đảm nhận hai trận tiếp theo gặp Serbia và Hy Lạp. Thủ môn Finn Dahmen của Augsburg là người duy nhất có tên trong cả hai danh sách.

Trong danh sách này có tới 16 cầu thủ chưa từng khoác áo tuyển Đức, bao gồm những gương mặt mới gây bất ngờ như Felix Keidel từ đội bóng mới thăng hạng Elversberg, Mika Baur của Celtic, Bambasé Conté của Hoffenheim hay Vitaly Janelt của Brentford.

Lý giải cho quyết định thử nghiệm táo bạo này, Klopp khẳng định ông muốn trực tiếp đánh giá tối đa các nhân tố nhằm xây dựng một tập thể khao khát, tràn đầy năng lượng và thi đấu chủ động đúng với tinh thần Die Mannschaft.

Xavi - Sứ mệnh khôi phục "bản sắc" bóng đá Hà Lan

Ở bên kia chiến tuyến, Xavi trở thành HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Hà Lan kể từ thời Ernst Happel năm 1978. Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) từng nhắm tới Pep Guardiola hay Arne Slot sau khi Ronald Koeman từ chức, Giám đốc kỹ thuật Nigel de Jong đã quyết định lựa chọn Xavi để tái thiết lối chơi cho "Cơn lốc da cam".

Sự bổ nhiệm này xuất phát từ làn sóng bất mãn hướng về hai HLV tiền nhiệm là Louis van Gaal và Ronald Koeman. Cả hai bị chỉ trích gay gắt vì từ bỏ triết lý bóng đá kiểm soát, tấn công truyền thống của Hà Lan để chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Là một sản phẩm kiệt xuất từ trường phái Johan Cruyff tại Barcelona, Xavi đem đến mô hình bóng đá dựa trên 5 yếu tố cốt lõi: kiểm soát bóng (possession), vị trí (position), gây áp lực (pressing), cảm nhận không gian (perception) và niềm đam mê (passion).

Tiền vệ Tijjani Reijnders hào hứng chia sẻ rằng các cầu thủ ngay lập tức bị cuốn hút bởi những ý tưởng mới của tân HLV.

Về lực lượng, trung vệ thủ quân Virgil van Dijk quyết định tiếp tục cống hiến cho ĐTQG. Xavi cũng triệu tập trở lại tiền vệ Joey Veerman của Dortmund sau hơn hai năm vắng bóng, dù phải chấp nhận sự thiếu vắng của hai trụ cột chấn thương là Frenkie de Jong và Donyell Malen.

Màn ra mắt ở Amsterdam

Cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Đức không chỉ là một trận derby rực lửa trong lịch sử bóng đá châu Âu mà còn là cuộc đấu trí đầy thú vị giữa hai chiến lược gia vừa tiếp quản đội bóng từ đầu tuần. Trong buổi họp báo, Klopp còn hóm hỉnh đùa rằng cá nhân ông còn hiểu rõ nhiều cầu thủ Hà Lan hơn cả Xavi.

Với việc cả hai HLV đều áp dụng những ý tưởng hoàn toàn mới trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, trận đấu tại Amsterdam hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng sôi động, cởi mở và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Đức bước vào trận đấu với khát khao chứng tỏ mình dưới sự dẫn dắt của Klopp, trong khi Hà Lan đặt quyết tâm làm chủ cuộc chơi và thể hiện diện mạo thống trị ngay trên sân nhà dưới triết lý của Xavi.

Lịch sử đối đầu Hà Lan - Đức Cuộc chạm trán ghi nhận sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai nền bóng đá lớn khi 4 lần đụng độ gần nhất tại UEFA Nations League có tới 2 trận hòa, còn lại mỗi đội có 1 trận thắng. Nếu tính gần đây, Đức nhỉnh hơn đôi chút với 3 thắng, 3 hòa và 1 thất bại.

HỒ VIỆT