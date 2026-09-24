Áp lực sau ánh hào quang của tuyển thủ Việt Nam tại ASIAD

Tại ASIAD 20, Thể thao Việt Nam bước vào những cuộc tranh tài với nhiều kỳ vọng và đằng sau mỗi khoảnh khắc trên bục chiến thắng hay tiếc nuối sau thất bại là câu chuyện về bản lĩnh, áp lực cùng khả năng vượt qua giới hạn của chính các tuyển thủ.

Phạm Quang Huy không thể giành HCV như kỳ vọng của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 349 VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, xạ thủ Phạm Quang Huy là người được lãnh đạo ngành thể thao dành cho nhiều kỳ vọng nhất.

Nhớ tại ASIAD 19, Phạm Quang Huy lên bục cao nhất nhận tấm HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Thời điểm đó, anh từng bày tỏ mình đã bước vào thi đấu với sự thoải mái, không gặp áp lực để thể hiện hết khả năng chuyên môn để dẫn đến thành công.

Sau 3 năm, Phạm Quang Huy trở lại ASIAD 20 với vị thế là đương kim vô địch, sẽ gặp sự cạnh tranh từ nhiều xạ thủ hàng đầu châu Á. Thêm nữa, anh không còn là nhân tố bất ngờ với đối thủ, cùng sức ép bảo vệ thành tích HCV. Thực tế tại bục bắn ở ASIAD 20, Phạm Quang Huy đã giữ được sự tập trung nhưng áp lực là một phần khiến anh không thể lọt vào nhóm 8 xạ thủ xuất sắc vào chung kết.



Hai ngày trước, karate Việt Nam bước vào chung kết nội dung kata đồng đội nữ với sự tự tin cao độ và xuất sắc giành HCV. Thế nhưng, phía sau chiến thắng ấy là áp lực rất lớn mà các võ sĩ phải đối mặt. Tuyển thủ Nguyễn Ngọc Trâm thừa nhận toàn đội không tránh khỏi sự hồi hộp khi bước vào trận đấu quyết định, nhưng bản lĩnh vượt qua sức ép đã giúp các cô gái Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ở một diễn biến khác, tấm HCB của võ sĩ Đinh Văn Tâm tại nội dung wushu 56kg nam để lại nhiều tiếc nuối. Bốn tháng trước, chính Đinh Văn Tâm từng đánh bại Ou Jiaming (Trung Quốc) tại Cúp thế giới 2026 để bước lên ngôi vô địch. Nhưng ở sân chơi ASIAD, võ sĩ của Việt Nam đã không thể tái lập chiến thắng trước đối thủ quen thuộc.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (giữa) đã được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam động viên sau khi giành HCB môn wushu. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Tại ASIAD 20, các đội tuyển thể thao quốc gia đều đã xây dựng kế hoạch thi đấu chi tiết dựa trên lịch tranh tài từng ngày, từng nội dung. Những môn được đánh giá có khả năng cạnh tranh HCV luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam.

Vì thế, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, nơi các VĐV Việt Nam được kỳ vọng tạo nên dấu ấn. Dù vậy, hành trình tìm kiếm những tấm HCV vẫn chưa diễn ra như mong đợi.

Đoàn thể thao Việt Nam đang trải qua những ngày thi đấu với nhiều tấm HCĐ và HCB mà thiếu vàng. Những kết quả ấy phản ánh sự nỗ lực của các VĐV, nhưng khát vọng đổi màu huy chương vẫn luôn hiện hữu.

MINH CHIẾN