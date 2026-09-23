ASIAD 20: Xạ thủ Thùy Trang không nghĩ các đối thủ bắn quá tốt tại chung kết

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang lọt vào chung kết 10m súng ngắn hơi nữ và giành vị trí hạng 6 chung cuộc đã có những chia sẻ rất thẳng thắn.

Nguyễn Thùy Trang (giữa) cùng Bùi Thúy Thu Thủy và Trịnh Thu Vinh đã có HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngay sau khi thi đấu chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Nguyễn Thùy Trang nhìn nhận mình gặp nhiều đối thủ có trình độ hàng đầu châu lục trong bài bắn.

“Tôi dặn lòng mình là tập trung thi đấu, thật bình tĩnh xử lý nỗ lực từng viên một. Tuy nhiên, tôi cũng bất ngờ khi các đối thủ đã bắn quá tốt tại chung kết”, Nguyễn Thùy Trang cho biết.

Nữ xạ thủ bày tỏ niềm vui và vinh dự khi cùng các tay súng Việt Nam giành được tấm HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20. Đây cũng là tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của Nguyễn Thùy Trang.

Năm ngoái tại trường bắn môn bắn súng SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, nữ xạ thủ Thùy Trang giành HCB cá nhân 10m súng ngắn hơi. Tại ASIAD 20 lần này, Thùy Trang có vị trí thứ 6 chung cuộc. “Thật sự, cảm xúc của tôi rất lẫn lộn, nhưng tôi vui nhiều hơn khi có được HCĐ đồng đội. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đội tuyển bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20 nên tôi rất tự hào điều này”, Nguyễn Thùy Trang trao đổi thêm.

Thùy Trang (đứng giữa) và đồng đội được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam chúc mừng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết tiếp tục đặt kỳ vọng giành thành tích huy chương đối với Nguyễn Thùy Trang tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ sẽ tranh tài trong các ngày tiếp theo.

MINH CHIẾN