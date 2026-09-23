“Cá bay” Haughey khẳng định vị thế

Nữ kình ngư Siobhan Haughey đã củng cố vững chắc vị thế vận động viên xuất sắc nhất lịch sử Hồng Kông sau khi giành thêm một huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20), bảo vệ thành công danh hiệu ở cự ly 100m tự do nữ.

Nữ kình ngư Siobhan Haughey của Hồng Kông. Ảnh: THX

Với thành tích 52,45 giây, Haughey đã bảo vệ thành công tấm HCV 100m tự do nữ trước nhóm các kình ngư rất tài năng và trẻ hơn cô ít nhất 3 tuổi như Yu Yiting và Cheng Yujie (Trung Quốc). Chiến thắng này nâng tổng số huy chương vàng của kình ngư 28 tuổi tại các kỳ đại hội thể thao đa môn khu vực lên con số 4 - sau khi cô cũng bảo vệ thành công HCV nội dung 200m tự do đã giành được tại Hàng Châu năm 2023 một ngày trước đó.

Kình ngư người Hồng Kông chia sẻ việc bảo vệ thành công 2 ngôi vô địch ASIAD mang “ý nghĩa đặc biệt” sau khi cô phải vượt qua chấn thương, thay đổi chế độ tập luyện do vấn đề tuổi tác và sự xuất hiện của các đối thủ mới.

Cho đến hết ngày thi đấu chính thức thứ 3 của đại hội, Haughey, được mệnh danh là “cá bay”, đã mang về 3 huy chương cho đoàn Hồng Kông. Cô còn giành được một huy chương bạc ở nội dung tiếp sức tự do 4x100m nữ. Haughey sẽ tiếp tục hành trình chinh phục huy chương tại nội dung bơi tự do 50m diễn ra vào ngày 24-9.

Kể từ khi phô diễn tài năng bơi lội xuất chúng tại Giải vô địch Trẻ Thế giới ở Dubai năm 2013, kình ngư người Hồng Kông này đã liên tiếp gặt hái huy chương tại mọi giải đấu lớn trong suốt 13 năm qua. Nhà vô địch thế giới 5 lần này hiện là người dẫn đầu tuyệt đối của Hồng Kông về số lượng huy chương Olympic, với 4 tấm huy chương - hai bạc và hai đồng - giành được qua hai kỳ Thế vận hội tại Tokyo và Paris.

Đoàn thể thao Hồng Kông cử khoảng 580 vận động viên tham gia tranh tài ở 38 môn thi đấu, đặt mục tiêu vượt qua kỷ lục 53 huy chương - gồm 8 HCV, 16 HCB và 29 HCĐ - tại ASIAD 19 vào năm 2023.

Và cho đến sau ngày thi đấu chính thức thứ 3 của ASIAD 20, Hồng Kông đã giành được tổng cộng 12 huy chương - gồm 3 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ, qua đó đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng huy chương vàng và đồng hạng 4 trên bảng tổng sắp huy chương chung.

LINH SƠN