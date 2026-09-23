Truyền thông Nhật Bản “buồn lòng” về công tác tổ chức ASIAD 20

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 Aichi-Nagoya 2026, sự kiện thể thao đa môn hàng đầu châu lục quay trở lại Nhật Bản sau 32 năm, đang vướng vào hàng loạt tranh cãi về công tác tổ chức, làm dấy lên làn sóng chỉ trích ngay tại nước chủ nhà.

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 Aichi-Nagoya 2026. Ảnh: THX

Ngày 22-9, tờ Tokyo Sports đưa tin: “Giữa hàng loạt vấn đề nảy sinh, giới quan sát sự kiện ASIAD 20 đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng tình hình nghiêm trọng đến mức khó có thể tin đây là một giải đấu được tổ chức tại Nhật Bản”.

Tờ báo này cho biết thêm: “Các khiếu nại liên tục được gửi đến về điều kiện lưu trú kém chất lượng (như nhà container) và khẩu phần ăn không đảm bảo. Công tác hậu cần vận chuyển vận động viên cũng bộc lộ nhiều bất cập trong quá trình chuẩn bị”.

Do các biện pháp cắt giảm chi phí, kỳ đại hội lần này không xây dựng làng vận động viên truyền thống mà sử dụng các container hoặc tàu du lịch làm nơi lưu trú tạm thời. Tuy nhiên, cơ sở vật chất quá thiếu thốn đã gây ra nhiều tranh cãi.

Vận động viên Hàn Quốc ở một số bộ môn thậm chí buộc phải tự tìm chỗ ở bên ngoài thay vì sử dụng nơi ở do ban tổ chức cung cấp. Thực đơn nghèo nàn cũng bị chỉ trích gay gắt. Bên cạnh đó, gần đây còn xảy ra các sự cố như xe buýt không đến được địa điểm thi đấu ASIAD 20 hoặc không xuất hiện, gây bất tiện lớn cho đoàn thể thao Hàn Quốc.

Trong khi đó, Tokyo Sports phân tích rằng, một trong những nguyên nhân có thể là sự vắng mặt của các công ty sự kiện lớn của Nhật Bản. Nguyên nhân là các bê bối tham nhũng liên quan đến một số công ty sự kiện tại Olympic và Paralympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021), khiến nhiều công ty lớn của Nhật Bản đã không thể giành được hợp đồng cho ASIAD 20 lần này.

Ban tổ chức - chủ yếu bao gồm đại diện từ tỉnh Aichi và thành phố Nagoya - đã gặp khó khăn trong việc ngăn ngừa các vấn đề từ sớm cũng như xử lý hiệu quả các tranh cãi phát sinh.

Thay vào đó, GL Events - một công ty có trụ sở tại Lyon (Pháp) - đang đảm nhận vai trò hỗ trợ trên nhiều phương diện cho giải đấu. Một số ý kiến ​​phân tích cho rằng sự thiếu hụt trong khâu giao tiếp, phối hợp của công ty này đã làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có. GL Events đang hỗ trợ các công việc như thiết kế sân vận động, lắp đặt cơ sở hạ tầng, kiểm soát ra vào, đăng ký và cấp thẻ chứng nhận.

Tokyo Sports cũng đồng thời trích dẫn ý kiến ​​của các tình nguyện viên, khẳng định có quá nhiều vấn đề trong khâu vận hành và họ không hiểu tại sao lại thuê một công ty của Pháp.

Và tờ báo này kết luận việc loại bỏ các đơn vị tổ chức lớn cuối cùng lại phản tác dụng, đồng thời bày tỏ lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn, giải đấu có nguy cơ đi vào lịch sử với tư cách là kỳ Á vận hội tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.

LINH SƠN