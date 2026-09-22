Yu Yiting chào đón sự cạnh tranh từ “thần đồng” Yu Zidi

Ở tuổi 13, Yu Zidi đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ và thách thức chính vị thế của đàn chị Yu Yiting trong làng bơi Trung Quốc và thế giới.

Yu Zidi (phải) và Yu Yiting sau nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 200m nữ. Ảnh: THX

Dù thua đàn em Yu Zidi, nhưng cá nhân ngôi sao 21 tuổi Yu Yiting tin rằng đây là sự cạnh tranh cần thiết để họ cùng nhau cải thiện hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

Theo đó, Yu Zidi đã phá kỷ lục châu Á ở nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 200m nữ tại ASIAD 20 vào ngày 21-9, vượt qua nhà đương kim vô địch Yu Yiting ở một trong những cuộc đua kịch tính nhất của giải đấu.

Yu Zidi chung cuộc đạt thành tích 2 phút 06,10 giây - thời gian nhanh thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau kỷ lục thế giới 2 phút 05,70 giây của kình ngư người Canada Summer McIntosh. Yu Zidi chia sẻ. “Yu Yiting là một đối thủ rất mạnh. Chị ấy thúc đẩy tôi không ngừng tiến bộ và nỗ lực hơn nữa”.

Kỷ lục này đã nối dài một năm đầy ấn tượng của cô gái trẻ. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 15 của Trung Quốc diễn ra ở Thâm Quyến vào tháng 11 năm ngoái, Yu Zidi đã đạt thành tích 2 phút 07,41 giây, phá kỷ lục châu Á 2 phút 07,57 giây do Ye Shiwen thiết lập tại Olympic London 2012.

Sau đó, vào tháng 6 năm nay, Yu Yiting đã thiết lập một cột mốc mới với thành tích 2 phút 06,82 giây. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Yu Zidi đã rút ngắn thành tích thêm 0,72 giây để giành lại kỷ lục về tay mình tại Tokyo (Nhật Bản).

Yu Zidi vẫn còn một nội dung tại ASIAD 20 là 400m hỗn hợp cá nhân vào ngày 23-9, cũng là màn thách thức khác đối với tư cách nhà đương kim vô địch của Yu Yiting. Tuy nhiên, điều này không khiến nữ kình ngư 2 lần giành HCĐ tại Olympic Paris 2024 lo lắng, thay vào đó cô coi sự cạnh tranh giữa họ là động lực để thúc đẩy bộ môn này phát triển.

“Chỉ khi liên tục phá kỷ lục châu Á, chúng tôi mới dám nghĩ đến kỷ lục thế giới và có cơ hội thách thức McIntosh cùng các kình ngư hàng đầu khác tại Olympic 2028”, Yu Yiting chia sẻ.

Yu Zidi - người cũng giành HCV nội dung 200m bơi bướm nữ với thời gian 2 phút 05,08 giây, phá kỷ lục ASIAD - đang thu hút sự chú ý của các kình ngư khác. Siobhan Haughey (Hồng Kông, Trung Quốc), người vừa giành HCV nội dung 200m tự do nữ hôm 21-9, đã gọi Yu Zidi là một tài năng “phi thường”, và nhận định cô bé hoàn toàn có khả năng góp mặt tại Olympic Los Angeles 2028 nếu muốn.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến ​​các kình ngư trẻ bơi nhanh đến vậy. Cô bé mới chỉ 13 tuổi, nên tôi tin chắc rằng cô bé vẫn còn một chặng đường dài đầy hứa hẹn phía trước”, Siobhan Haughey chia sẻ.

LINH SƠN