Kình ngư Kim Young-beom lần thứ 2 trong ngày phá kỷ lục ASIAD

Ngôi sao Kim Young-beom đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung bơi 50m tự do nam tại ASIAD20, với thành tích phá kỷ lục của chính anh vừa thiết lập ở lượt bơi vòng loại vào buổi sáng.

Kim Young-beom (trái) khi giành huy chương bạc ở nội dung 100m tự do. Ảnh: THX

Trong các lượt bơi vòng loại diễn ra sáng ngày 21-9, kình ngư Kim Young-beom đã thiết lập kỷ lục ASIAD với thời gian 21,71 giây, vượt qua kỷ lục cũ 21,72 giây do người đồng hương Ji Yu-chan xác lập khi giành huy chương vàng tại ASIAD 19.

Chỉ vài giờ sau, kình ngư này đã tự phá kỷ lục của chính mình với khoảng cách 0,05 giây, mang về cho Hàn Quốc tấm huy chương vàng môn bơi lội đầu tiên tại kỳ ASIAD năm nay. Tài năng 20 tuổi đã chiến thắng chung cuộc ở nội dung bơi ngắn nhất với thành tích 21,66 giây.

Trước đó, ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên (20-9), Kim Young-beom cũng giành được huy chương bạc ở nội dung 100m tự do.

Ngược lại, đây là kỳ ASIAD rất đáng thất vọng đối với Ji Yu-chan. Anh không chỉ mất HCV và kỷ lục vào tay đồng hương trẻ tuổi, thậm chí chỉ giành huy chương đồng ở nội dung này với thời gian 21,94 giây, kém khá xa người giành huy chương bạc Ho Ian Yentou của Hồng Kông có thành tích 21,76 giây.

Nội dung bơi 50m tự do nam được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD từ năm 1990, và chiến thắng của Kim đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên có được nhà vô địch ở nội dung này trong 2 kỳ ASIAD liên tiếp.

Hàn Quốc hôm nay cũng giành thêm một huy chương đồng ở nội dung bơi ngửa nam 50m của Yoon Ji-hwan, là tấm huy chương môn bơi lội thứ 4 của họ tại kỳ ASIAD 20. Kình ngư 20 tuổi đạt thành tích 24,54 giây, giành tấm huy chương đầu tiên trong lần ra mắt ASIAD.

Ở nội dung này, vận động viên Xu Jiayu của Trung Quốc giành huy chương vàng với thành tích 24,04 giây - thiết lập kỷ lục mới của ASIAD - và anh vượt qua chính người đồng hương Wang Zicheng với khoảng cách 0,45 giây.

LINH SƠN