Teqball nhen nhóm giấc mơ Olympic

Teqball đã có một bước tiến nhỏ nhưng vững chắc để khẳng định vị thế chính thức vào ngày 20-9 vừa qua, khi lần đầu tiên được trao huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản.

Môn teqball tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20. Ảnh. THX

Dù Trung tâm Thể thao Higashi chỉ có sức chứa vài trăm khán giả nhưng đám đông khán giả vẫn vô cùng ấn tượng trước kỹ năng của các vận động viên. Họ chuyền qua lại quả bóng trên chiếc bàn cong đặc trưng của teqball - môn thể thao do người Hungary sáng tạo cách đây hơn một thập kỷ.

Liên đoàn Teqball Quốc tế (ITF) được thành lập vào năm 2017, và đã tổ chức thành công nhiều giải vô địch thế giới. ASIAD 20 là lần đầu tiên Ban tổ chức đưa teqball vào chương trình thi đấu chính thức - kết thúc vào ngày 20-9, với 5 bộ huy chương đã được trao.

ITF đầy tham vọng tin rằng môn thể thao "lai" độc đáo giữa bóng đá và bóng bàn này sẽ sớm khẳng định được vị thế để góp mặt trong chương trình thi đấu Olympic.

Tổng thư ký Laszlo Vajda chia sẻ: “Đây là một cột mốc tuyệt vời trên hành trình của chúng tôi, bởi cộng đồng teqball toàn cầu đều đang ấp ủ giấc mơ đưa môn này trở thành một môn thể thao Olympic trong tương lai".

"Tôi thực sự tin tưởng màn ra mắt với tư cách là môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á là sự kiện giúp Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận. Môn thể thao này có sự tương tác, độ phủ sóng, sự phù hợp với giới trẻ, sức hút và mọi yếu tố cần thiết khác đều đã sẵn sàng”.

Nếu điều này xảy ra, các quốc gia Đông Nam Á rõ ràng rất vui. Tại ASIAD 20, những vận động viên Thái Lan đã xuất sắc giành 3 trong số 5 huy chương vàng, Myanmar và Hàn Quốc giành những vinh quang còn lại. Indonesia giành 1 HCB và 1 HCĐ, trong khi Campuchia (2 HCĐ) và Việt Nam (1 HCĐ cũng góp mặt trong bảng tổng sắp).

Tuy nhiên, các quốc gia Đông Nam Á không độc chiếm hoàn toàn các vị trí dẫn đầu, khi danh sách các vận động viên giành huy chương tại ASIAD trải dài khắp châu lục, từ Kuwait cho đến Nhật Bản.

“Tôi hạnh phúc đến mức có thể chết ngay lúc này cũng mãn nguyện”, Lee Jun-suk (Hàn Quốc) chia sẻ sau khi đánh bại đối thủ người Iraq để giành huy chương vàng nội dung đơn nam. “Tôi từng mong muốn giành huy chương, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này”.

LINH SƠN