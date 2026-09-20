ASIAD 20: Võ sĩ karate Bùi Ngọc Nhi giành huy chương đồng

Tin vui đến với Đoàn thể thao Việt Nam khi võ sĩ karate Bùi Ngọc Nhi chiến thắng trận đấu quyết định để có HCĐ nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nữ.

Võ sĩ Bùi Ngọc Nhi có tấm HCĐ và được đại diện Đoàn thể thao Việt Nam gặp mặt khen thưởng. Ảnh: VŨ SƠN

Sáng ngày 20-9, karate Việt Nam là đội tuyển thứ 2 chính thức giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Bùi Ngọc Nhi đã góp mặt nội dung kata cá nhân nữ. Lần đầu tiên Ngọc Nhi góp mặt kỳ Đại hội thể thao châu Á nhưng giữ sự tập trung trong bài biểu diễn của mình.

Tại vòng đầu tiên, cô gặp bất lợi khi để thua 0-5 trước võ sĩ mạnh người Nhật Bản Maho Ono.

Tuy nhiên, Bùi Ngọc Nhi tiếp tục được trao cơ hội vào vòng Repechage để tranh suất vào trận tranh HCĐ.

Tại vòng Repechage, Bùi Ngọc Nhi thể hiện bài quyền Tomari Bassai vượt trội kỹ thuật và thắng 5-0 trước Choi Haeun (Hàn Quốc). Chiến thắng mang đến động lực tinh thần lớn giúp Bùi Ngọc Nhi vào thi đấu tranh HCĐ trước đối thủ Leong Wai Yee Shannon (Singapore).

Trong cuộc đấu quyết định này, HLV Đỗ Thị Thu Hà đăng ký Bùi Ngọc Nhi thi đấu bài quyền Papuren. Với sự mạnh mẽ trong từng động tác kỹ thuật và thần thái đẹp, Ngọc Nhi đã chiến thắng 4-1, giành HCĐ kata cá nhân nữ tại ASIAD 20.

Ngọc Nhi là một trong những gương mặt triển vọng của Thể thao Hà Nội và Đội tuyển karate Việt Nam ở nội dung kata nữ. Cô còn tham dự nội dung kata đồng đội nữ ở ASIAD 20.

“VĐV Ngọc Nhi đã tập trung thi đấu và đạt được các kỹ thuật tốt nhất của mình. Chúng tôi xin chúc mừng tấm HCĐ tiếp theo cho Thể thao Việt Nam”, lãnh đội karate Việt Nam Vũ Sơn Hà trao đổi từ Nhật Bản.

Tại nội dung kata cá nhân nữ, võ sĩ Maho Ono (Nhật Bản) giành HCV.

Đội tuyển karate Việt Nam thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho Bùi Ngọc Nhi. Ảnh: VŨ SƠN Ngay sau khi có HCĐ, Bùi Ngọc Nhi đã được Đội tuyển karate Việt Nam thưởng “nóng” 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ngọc Nhi cũng được Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” 50 triệu đồng với thành tích này.

MINH CHIẾN