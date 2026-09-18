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Trang trọng Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20

SGGPO

Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã tổ chức Lễ thượng cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam vào sáng 18-9.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ của Ban tổ chức ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ của Ban tổ chức ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Lễ thượng cờ của cho Đoàn thể thao Việt Nam đã được Ban tổ chức thực hiện với nghi thức trang trọng nhất vào sáng ngày 18-9. Tại buổi lễ, 14 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự, trong đó có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh.

Buổi lễ được tổ chức tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, Cảng Nagoya (Nhật Bản), nơi Ban tổ chức bố trí khu Athletes Interaction Area dành cho VĐV các đoàn thể thao.

Tại Lễ thượng cờ, quốc kỳ cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được kéo lên, chính thức đánh dấu sự góp mặt của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 ở Aichia-Nagoya (Nhật Bản).

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Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã có mặt tại ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thay mặt tập thể các thành viên đón nhận quà lưu niệm từ Ban tổ chức ASIAD 20 trong buổi lễ thượng cờ.

“Hiện tại, toàn đoàn đã được bố trí đón tiếp chu đáo nơi lưu trú từ Ban tổ chức. Tuy có nhiều địa điểm lưu trú cách xa nhau, theo địa điểm thi đấu, nhưng Ban tổ chức ASIAD 20 thực hiện chu đáo mọi công tác đối với Đoàn thể thao Việt Nam”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao đổi.

Cũng tại đây, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương tham dự và gặp mặt, động viên các thành viên tự tin chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng bước vào thi đấu.

Vào tối ngày 19-9, Lễ khai mạc ASIAD 20 sẽ được tổ chức. Tại kỳ Đại hội lần này, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 498 thành viên (gồm 349 VĐV), thi đấu 281 nội dung tại 33 môn, phân môn chính thức.

Một số hình ảnh tại Lễ thượng cờ của Đoàn thể thao Việt Nam:

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh Đại hội thể thao châu Á 20

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