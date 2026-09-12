14 trọng tài, giám sát của Thể thao Việt Nam tham gia điều hành tại ASIAD 20

Lực lượng trọng tài, giám sát tại nhiều môn thể thao của Việt Nam được trao suất sang Nhật Bản làm nhiệm vụ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trọng tài Mai Lăng Yên của cầu lông Việt Nam. Ảnh: BWF

Với kỳ ASIAD 20, Thể thao Việt Nam có 14 trọng tài, giám sát chuyên môn lần lượt tại môn đấu kiếm (1 người), cầu lông (2), cầu mây (1), điền kinh (1), kurash (2), wushu (2), karate (1), bắn súng (1), TDDC (2) và đua thuyền (1).

Trong đó, môn bắn súng có trọng tài Bùi Thị Kim Yến tiếp tục được Liên đoàn bắn súng châu Á tín nhiệm tham gia điều hành chuyên môn ở ASIAD 20. Cách đây 2 năm, trọng tài Bùi Thị Kim Yến đã góp mặt tại Olympic 2024 ở Pháp, làm trọng tài theo phân công của Ban tổ chức.

Với môn cầu lông, trọng tài Mai Lăng Yên và Võ Minh Quân là những người sẽ có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) làm nhiệm vụ theo phân công của môn thi đấu. Trọng tài Mai Lăng Yên là 1 trong những người nhiều kinh nghiệm, đã làm trọng tài thi đấu trực tiếp tại nhiều Đại hội thể thao quốc tế, trong đó có Olympic. Ông Mai Lăng Yên là trọng tài cầu lông duy nhất của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Olympic 2024.

Ở môn wushu, Thể thao Việt Nam có 2 trọng tài Nguyễn Trí Quân và Lê Quang Huy được Liên đoàn wushu châu Á mời đích danh tới ASIAD 20 công tác. Hiện tại, ông Nguyễn Trí Quân là 1 trong những trọng tài quốc tế giữ uy tín điều hành chuyên môn tại nhiều giải đấu quốc tế.

Tại môn đấu kiếm, trọng tài Nguyễn Thị Tươi được Liên đoàn đấu kiếm châu Á mời làm việc tại ASIAD 20.

Theo quy định, các trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ ASIAD 20 theo lịch trình của Ban tổ chức môn thi đấu. Đây là những thành viên được mời tham dự từ các Liên đoàn, Hiệp hội của châu Á nên độc lập với thành viên Đoàn thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN