Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trở lại châu Âu thi đấu sau ASIAD 20

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục hành trình cải thiện phong độ bằng việc dự giải tại Phần Lan, Đan Mạch.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa góp mặt tại ASIAD 20 và bây giờ tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Ảnh: HẢI AN

Nguyễn Thùy Linh có mặt tại Phần Lan sẵn sàng dự Giải cầu lông quốc tế Arctic Open 2026 tổ chức từ ngày 6 tới 11-10. Đây là giải đấu cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới, thu hút nhiều gương mặt hàng đầu tham dự.

Thùy Linh không được chọn là hạt giống tại Phần Lan. Theo bốc thăm, cô sẽ gặp đối thủ quen thuộc Yeo Jia Min (Singapore) tại trận đầu tiên đơn nữ.

Ở giải này, hạt giống số 1 đơn nữ là Ratchanok Intanon (Thái Lan). Tay vợt này là đương kim vô địch đơn nữ tại SEA Games. Ở ASIAD 20, Ratchanok Intanon thua trận tứ kết đơn nữ nên không có huy chương.

Sau giải Arctic Open 2026 tại Phần Lan, Nguyễn Thùy Linh vẫn ở lại châu Âu tiếp tục tham gia Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 từ ngày 13 tới 18-10. Giải đấu mang cấp độ BWF World Tour Super 750 của thế giới. Ban tổ chức sẽ bốc thăm các nội dung vào tuần tới.

Thùy Linh vừa tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản nhưng không thành công. Trên bảng xếp hạng thế giới, cô đang giữ vị trí 31.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Thùy Linh tham dự nhiều giải quốc tế nhưng chưa giành được ngôi vô địch nào.

Đầu tháng 9 năm nay, Thùy Linh góp mặt Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 ở TPHCM nhưng bất ngờ thua trận vòng đầu đơn nữ dù được kỳ vọng có thể giành ngôi vô địch.

MINH CHIẾN