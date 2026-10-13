Nguyễn Thùy Linh thua tay vợt số 7 thế giới

Nguyễn Thùy Linh chưa có kết quả tốt tại châu Âu sau thời gian thi đấu ở ASIAD 20 mới đây. Ảnh: HẢI AN

Đang xếp hạng 7 thế giới và được chọn làm hạt giống số 6, Tomoka Miyazaki nhanh chóng chiếm thế chủ động. Thùy Linh liên tục ở thế bám đuổi nhưng vẫn duy trì được sự cạnh tranh quyết liệt về điểm số.

Ở cả hai ván, tay vợt Việt Nam đều gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, Miyazaki cho thấy sự sắc bén trong những thời điểm quyết định để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0, cùng tỷ số 21-17 ở mỗi ván.

Thất bại này khiến Thùy Linh sớm chia tay giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 750, đồng thời khép lại chuyến thi đấu châu Âu chưa đạt kỳ vọng sau lần tranh tài không thành công tại Phần Lan.

Trở về nước, Thùy Linh sẽ tập huấn cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo. Việc vươn lên hạng 28 thế giới là tín hiệu tích cực, giúp tay vợt nữ số một Việt Nam thêm tự tin.

Trong tháng 11, Thùy Linh dự kiến góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc ở TPHCM, nơi cô đặt mục tiêu chinh phục HCV đơn nữ.

MINH CHIẾN