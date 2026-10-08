Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thua tại Phần Lan vẫn trở lại hạng 30

Nguyễn Thùy Linh đã chấp nhận dừng bước tại vòng 2 nội dung đơn nữ Giải cầu lông quốc tế Arctic Open 2026 (Phần Lan).

Nguyễn Thùy Linh thi đấu mới đây tại ASIAD 20 và hiện tiếp tục đang tranh tài ở châu Âu. Ảnh: HẢI AN

Tối ngày 8-10 theo giờ Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh đã vào thi đấu trận vòng 2 nội dung đơn nữ tại giải để gặp hạt giống số 8 người Đan Mạch Mia Blichfeldt. Hai năm trước, Thùy Linh đã đọ sức với Mia Blichfeldt nhưng thua tại chung kết đơn nữ Giải cầu lông Đức mở rộng 2024.

Sau 2 năm, tay vợt của Việt Nam tiếp tục chơi sòng phẳng trước đối thủ. Trong 2 ván, Thùy Linh luôn tìm cơ hội đưa cầu về góc xa sân làm đối thủ phải mất sức di chuyển. Do vậy, điểm số liên tục được 2 bên bám đuổi sít sao. Dẫu vậy, Thùy Linh chưa thể vượt lên vào thời điểm quyết định nên gác vợt 0-2 (19/21, 21/23).

Nguyễn Thùy Linh trở lại thi đấu sau ASIAD 20 với mục tiêu cải thiện thành tích gia tăng thêm điểm số trên bảng xếp hạng cá nhân BWF.

Giải cầu lông quốc tế Arctic Open 2026 (Phần Lan) có cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới. Ngay sau Phần Lan, cô tiếp tục tham dự Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 từ ngày 13 đến 18-10.

Theo bốc thăm, Nguyễn Thùy Linh gặp hạt giống số 4 Ratchanok Intanon (Thái Lan) tại vòng đầu tiên nội dung đơn nữ ở Đan Mạch. Tay vợt người Thái Lan từng giành HCV đơn nữ tại SEA Games 33-2025.

Trên bảng xếp hạng thế giới BWF mới công bố, Nguyễn Thùy Linh đã tăng 1 bậc, trở lại vị trí 30 đơn nữ.

MINH CHIẾN