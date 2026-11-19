Các tay vợt cầu lông TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh ngôi đầu 2 nội dung đồng đội nam, nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Hải Đăng và đồng đội đã giành HCV nội dung đồng đội nam tại Đại hội năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 19-11, 2 trận chung kết đồng đội giữa TPHCM – Lâm Đồng (nam), TPHCM – Hà Nội (nữ) tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM) tạo nên cuộc giằng co hấp dẫn.

Ở chung kết đồng đội nam, Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) chơi trận mở màn giành chiến thắng 2-0 (21/13, 21/8) trước Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng). Tiếp đó, Nguyễn Thiên Lộc (TPHCM) thắng đối thủ Đồng Quang Huy 2-0 và Phan Phúc Thịnh (TPHCM) vượt qua Trần Đình Mạnh 2-0.

Đội nam TPHCM giành trọn vẹn 3 chiến thắng các trận đấu cá nhân, thắng chung cuộc 3-0 trước đội Lâm Đồng để giành HCV đầy thuyết phục.

Tại chung kết đồng đội nữ, các tay vợt Hà Nội và TPHCM chơi giằng co từng ván tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Vũ Thị Trang (TPHCM) thắng dễ dàng Nguyễn Thị Hải Yến (Hà Nội) 2-0 tại trận cá nhân mở màn. Sau đó, Bùi Bích Phương (Hà Nội) thắng Lê Ngọc Vân (TPHCM) 2-0 đưa trận chung kết về cân bằng.

Trong cuộc đấu tiếp theo, Vũ Thị Anh Thư (TPHCM) thắng Lê Thu Huyền (Hà Nội), trong khi cặp Bùi Bích Phương-Vũ Thị Chinh (Hà Nội) thắng Lê Ngọc Vân-Nguyễn Thị Kim Ngân (TPHCM).

Trận chung kết đồng đội nữ cần cuộc so tài thứ 5 để quyết định kết quả. Trong trận đôi quyết định này, Vũ Thị Anh Thư-Vũ Thị Trang (TPHCM) thắng Lê Thu Huyền-Nguyễn Thị Thảo Ly (Hà Nội) 2-1 (22/20, 22/24, 21/17).

Giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, đội nữ TPHCM đoạt HCV. Như vậy, cầu lông TPHCM có thành tích cao nhất tại nội dung đồng đội nam và nữ trong kỳ Đại hội năm nay.

4 năm trước, đội nam TPHCM và đội nữ TPHCM không giành được HCV đồng đội môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Nhưng với lực lượng được tập trung chuẩn bị tốt lần này, các tay vợt TPHCM đã lên ngôi vô địch Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân nhà.

Tiếp theo, môn cầu lông sẽ bước vào thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Danh sách đội nữ TPHCM dự nội dung đồng đội: Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân, Hồ Ngọc Trúc Ngân, lê Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Thụy Kim Hằng, Huỳnh Khánh My, Ngô Thục Trân, Nguyễn Thị Kim Ngân. Đội nam TPHCM có các tay vợt: Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thiên Lộc, Trần Hoàng Kha, Phan Phúc Thịnh, Bùi Thành Đạt, Đặng Khắc Đăng Khánh, Nguyễn Văn Quang Huy, Lê Minh Tân, Phạm Tiến Duy.

MINH CHIẾN