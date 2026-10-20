Cầu lông

Dàn sao cầu lông Việt Nam hội tụ tại Quảng Trị

SGGPO

Tất cả các gương mặt xuất sắc nhất cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu tại Quảng Trị trước khi góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tham dự ASIAD 20 mới đây tại Nhật Bản. Ảnh: HẢI AN
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tham dự ASIAD 20 mới đây tại Nhật Bản. Ảnh: HẢI AN

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 20-10 đến 25-10 tại Quảng Trị, quy tụ những tay vợt hàng đầu của 14 đơn vị trên cả nước.

Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, nhận định các tay vợt tên tuổi vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua thành tích. Đây cũng là dịp để các đơn vị kiểm tra lực lượng, đánh giá chuyên môn trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào tháng 11.

Giải tổ chức 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. TPHCM có lực lượng đông nhất với 30 tay vợt, nổi bật là Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh, Phan Phúc Thịnh, Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Thụy Kim Hằng và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tay vợt số 1 Việt Nam sẽ cạnh tranh cùng nhiều đối thủ, trong đó có tài năng trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền. Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) là một trong những ứng viên hàng đầu ở nội dung đơn nam.

Ngoài TPHCM và Đồng Nai, giải còn có sự góp mặt của các đơn vị Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quân đội, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh và Huế.

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MINH CHIẾN

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