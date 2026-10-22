Cầu lông

Tay vợt Vũ Thị Trang tăng bậc thế giới trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

SGGPO

Vũ Thị Trang đã tăng bậc trên bảng xếp hạng thế giới của BWF, tiếp thêm tự tin trước khi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Vũ Thị Trang tự tin chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Vũ Thị Trang tự tin chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Trang đã tăng 1 bậc qua đó giữ hạng 85 thế giới của BWF trên bảng xếp hạng vừa công bố ngày 21-10. Cô đang dự Giải tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 ở Quảng Trị.

Theo tìm hiểu, đội cầu lông chủ nhà TPHCM đã đăng ký Vũ Thị Trang trong danh sách dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

4 năm trước, tay vợt này giành HCĐ đơn nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Năm ngoái, Vũ Thị Trang thi đấu cùng Bùi Bích Phương giành HCĐ đôi nữ, cũng là huy chương duy nhất của tuyển cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Năm nay, Vũ Thị Trang bước vào tuổi 34. Dù vậy, cô vẫn là 1 trong những gương mặt nữ giữ phong độ ổn định tại các giải quốc gia. Vũ Thị Trang giành vị trí số 1 đơn nữ trong 2 giải quốc tế tại CH Séc và Pháp với cấp độ Future Series trong tháng 6.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, chồng của Vũ Thị Trang, tay vợt Nguyễn Tiến Minh tiếp tục tham gia thi đấu cùng đội TPHCM.

Môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ 15 đến 25-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), với 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các vận động viên từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện đăng ký tranh tài.

Theo điều lệ, tay vợt đã đăng ký nội dung đơn nam hoặc đơn nữ không được tham gia các nội dung đôi. Mỗi tay vợt có thể đăng ký tối đa hai nội dung đôi, nhưng nếu không hoàn thành một trận đấu sẽ không được tiếp tục tranh tài ở nội dung thứ 2.

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MINH CHIẾN

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Vũ Thị Trang Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Tiến Minh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cầu lông Việt Nam cầu lông Nguyễn Hải Đăng

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