Cầu lông

Olympic trẻ 2026: Thể thao Việt Nam có chiến thắng đầu tiên

SGGPO

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thị Thu Huyền là người đầu tiên thi đấu và giành được thắng lợi khởi đầu tại Dakar (Senegal).

Thu Huyền và HLV Ngô Trung Dũng tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: VBF
Thu Huyền và HLV Ngô Trung Dũng tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: VBF

Môn cầu lông tại Olympic trẻ 2026 khởi tranh các trận vòng bảng đơn nam, đơn nữ vào ngày 1-11 (theo giờ địa phương).

Nguyễn Thị Thu Huyền tự tin đối đầu với Zahra Robati (Iran) tại trận thứ nhất trong khuôn khổ vòng bảng bảng E, sau đó thắng nhanh chóng với tỷ số 2-0 (21/14, 21/15). HLV Ngô Trung Dũng của Đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết Thu Huyền thi đấu chắc chắn, làm đúng đấu pháp đưa ra.

Nội dung đơn nữ có 32 tay vợt góp mặt. Nguyễn Thị Thu Huyền được bốc thăm vào Bảng E cùng Zahra Robati (Iran), Chiraz Halimi (Algeria) và Kungkaew Kakanik (Thái Lan, hạt giống số 7). Tại giải, hạt giống số 1 là Ip Sum Yau (Hongkong, Trung Quốc).

Các tay vợt thi đấu vòng tròn 1 lượt trong vòng bảng, chọn ra người xuất sắc nhất giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Thị Thu Huyền tham dự đấu trường Olympic trẻ và cầu lông Việt Nam chỉ có 1 suất tham dự tại Senegal.

Theo lịch, đối thủ tiếp theo trong ngày 2-11 của Thu Huyền sẽ là Chiraz Halimi (Algeria).

Đoàn thể thao Việt Nam có 10 tuyển thủ được trao suất dự Olympic trẻ 2026. Theo lịch thi đấu sớm, đại diện của các môn bơi, wushu, cầu lông sẽ thi đấu trước tiên.

Trong lịch sử, cầu lông Việt Nam từng có 1 tấm HCĐ tại Olympic trẻ thế giới với thành tích của tay vợt Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ tại Olympic trẻ 2010 diễn ra tại Singapore.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Olympic trẻ 2026 Nguyễn Thị Thu Huyền Thể thao Việt Nam Senegal

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn