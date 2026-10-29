Tuyển thủ Olympic trẻ Việt Nam tự tin nhập cuộc

Các vận động viên (VĐV) thuộc ba đội tuyển cầu lông, bơi và wushu đã có mặt tại Dakar (Senegal), sẵn sàng bước vào tranh tài tại Olympic trẻ 2026 với quyết tâm giành thành tích tốt nhất.

Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền có suất dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Ảnh: VBF

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Thành viên của 3 đội tuyển đầu tiên có mặt tại Olympic trẻ 2026 đang giữ được tinh thần tốt nhất. VĐV sẽ nhập cuộc với sự tự tin nhất”.

Để hạn chế ảnh hưởng từ việc chênh lệch múi giờ, ban huấn luyện các đội tuyển cầu lông, bơi và wushu đang triển khai những bài tập điều chỉnh nhịp sinh học, giúp vận động viên thích nghi với điều kiện tại Senegal và duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Thu Huyền là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự đại hội. HLV Ngô Trung Dũng đánh giá thận trọng về khả năng cạnh tranh của tay vợt trẻ này khi giải đấu quy tụ nhiều đối thủ hàng đầu thế giới cùng lứa tuổi.

Tuy nhiên, Thu Huyền vẫn có cơ sở để tự tin sau quá trình tích lũy kinh nghiệm tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026 và Giải vô địch trẻ thế giới 2026. Cầu lông Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Olympic trẻ năm 2010 ở Singapore, khi Vũ Thị Trang giành huy chương đồng đơn nữ.

Từ đây, Vũ Thị Trang phát triển chuyên môn để trở thành tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam. Thu Huyền được kỳ vọng có thể tiếp bước đàn chị và tận dụng cơ hội tại Senegal để khẳng định năng lực.

Ở môn bơi, hai kình ngư Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 1-11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Võ Thái Nguyên. Thúy Hiền tranh tài ở nội dung 100m tự do, còn Hoàng Quy thi đấu 200m bướm.

Môn bơi của Olympic trẻ thế giới 2026 có tổng 328 suất được trao (164 nam, 164 nữ), tranh tài 15 nội dung dành cho nam và 15 nội dung dành cho nữ. Các VĐV đều thi đấu ở nội dung cá nhân, không có nội dung tiếp sức gồm 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa, 50m bướm, 100m bướm, 200m bướm, 50m bướm, 100m bướm, 200m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân.

Tại Olympic trẻ thế giới 2018 diễn ra tại Argentina, đội bơi Việt Nam giành 1 HCV của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800m tự do.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng được chờ đợi làm nên thành công tại Senegal. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, lần đầu tiên wushu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức Olympic trẻ thế giới. Tuyển thủ Nguyễn Khắc Lê Hoàng tham gia thi đấu nội dung thái cực quyền từ ngày 1-11. HLV Trịnh Thu Hòa cho biết với sự chuẩn bị kỹ càng và kinh nghiệm tích lũy từ Giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026, Lê Hoàng đủ khả năng làm nên chuyện tại Olympic trẻ 2026.

Vào ngày 3-11, các đội tuyển còn lại của Đoàn thể thao Việt Nam gồm xe đạp, điền kinh, taekwondo, vật bãi biển mới lên đường tới Senegal dự Olympic trẻ 2026.

Olympic trẻ 2026 gồm 153 nội dung của 25 môn thể thao sẽ diễn ra từ ngày 30-10 tới 13-11. Lễ khai mạc sẽ tổ chức vào ngày 31-10. Thể thao Việt Nam có 10 suất tham dự Olympic trẻ 2026 với mục tiêu phấn đấu giành được huy chương. Tại Olympic trẻ 2018, Thể thao Việt Nam đứng hạng 38 với 2 HCV, 1 HCB.

MINH CHIẾN