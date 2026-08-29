Tuyển thủ vật Lò Thị Hồng, niềm hy vọng của Việt Nam ở Olympic trẻ 2026

Nhà vô địch vật trẻ bãi biển thế giới 2026 Lò Thị Hồng sẽ được trao suất tham dự Olympic trẻ 2026 vào tháng 10 tại Senegal.

Tuyển thủ Lò Thị Hồng sẽ có cơ hội thi đấu Olympic trẻ 2026 vào tháng 10 (Ảnh: NGUYỄN THẾ)

Tuổi trẻ tài cao

Ngay khi giành được HCV hạng cân 45 kg nữ tại Giải Vật bãi biển trẻ thế giới 2026 ở Azerbaijan, Lò Thị Hồng đã về nước và có mặt ở Việt Nam ngày 29-8.

Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển vật Việt Nam cho biết, Lò Thị Hồng đã được chọn tham dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Do vậy, kết quả tại Giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026 vừa là cuộc kiểm tra hữu hiệu dành cho nữ tuyển thủ này.

Năm nay, Lò Thị Hồng bước vào tuổi 16. Bắt đầu được tập luyện môn vật tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa từ năm 2022, cô sớm được sự chú ý từ các HLV chuyên môn.

Sự lì lợm trong khả năng khóa siết và có thể đưa ra những đòn đánh nhanh tức thì trước đối thủ chính là điểm vượt trội của Lò Thị Hồng trước nhiều VĐV vật cùng trang lứa.

Qua 4 năm, Lò Thị Hồng đã giành được nhiều kết quả tốt khi thi đấu giải vật trẻ trong hệ thống quốc gia.

Ông Tạ Đình Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam, nhận xét, với nhóm VĐV nữ trẻ, Lò Thị Hồng là tuyển thủ rất triển vọng. "Em đã thi đấu và giành HCV tại Giải vật bãi biển trẻ châu Á 2026, Giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026 và các kết quả đó phản ánh rõ nhất khả năng chuyên môn”, ông nói.

Phát triển đường dài

Lò Thị Hồng từng giành HCV giải vật bãi biển trẻ châu Á 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VẬT VN

Trong định hướng của Liên đoàn vật thế giới, môn vật bãi biển sẽ tìm cơ hội góp mặt trên đấu trường ASIAD và Olympic trong tương lai. Vì vậy, vật Việt Nam bắt đầu chuẩn bị ngay từ lúc này.

Môn vật không thuộc nhóm 9 môn trọng điểm của Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, nhà quản lý chuyên môn vật tại Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn vật Việt Nam đã có những kế hoạch tập trung phát triển đường xa giúp đến gần cơ hội sẽ tranh huy chương ASIAD và giành suất Olympic ở nội dung thi đấu trong nhà, bãi biển.

Lực lượng VĐV vật trẻ Việt Nam đang sở hữu nhiều gương mặt có tiềm năng phát triển như Ngô Minh Ý, Phạm Văn Dương, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Anh Tuấn, Trình Chí Hào, Phạm Thừa Quân, Lê Văn Tuấn, Lý Quý Bảo Hà, Lò Thị Hồng, Đinh Kiều Trang, Bùi Ngọc Thảo Thơm, Vũ Thị Ngọc Mai, Hoàng Thị Loan, Chu Thị Huyền…

Theo đánh giá của ông Tạ Đình Đức, những gương mặt trẻ ở độ tuổi 16-17 sẽ là lực lượng phù hợp tập trung đầu tư. Sau 5 năm chuẩn bị, họ đủ cơ hội tiếp bước các tuyển thủ lớn tuổi để là trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Để phát triển chuyên môn hiệu quả cho Lò Thị Hồng, bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đưa cô tập huấn tại đội tuyển vật Việt Nam thay vì tham gia tuyến trẻ. Điều này sẽ giúp Lò Thị Hồng học hỏi, tích lũy và phát huy hiệu quả kỹ thuật khi sẽ được tập luyện cùng nhiều đàn chị kinh nghiệm có trình độ.

Vật Việt Nam nhận 3 suất chính thức dự Olympic trẻ 2026. Ngoài Lò Thị Hồng, Ban huấn luyện còn chọn 2 tuyển thủ nam Phạm Văn Dương và Lý Quý Bảo Hà tham gia. Olympic trẻ 2026 diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11 tại Dakar (Senegal).

MINH CHIẾN