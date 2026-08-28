Tuyển thủ Lò Thị Hồng xuất sắc giành HCV giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026

Nữ tuyển thủ trẻ Lò Thị Hồng giữ vững phong độ mang về tấm HCV duy nhất cho Đội tuyển vật Việt Nam trong giải đấu tổ chức tại Azerbaijan.

Tuyển thủ Lò Thị Hồng và HLV Nguyễn Thế Anh sau khi giành được HCV (Ảnh: NGUYỄN THẾ)

“VĐV Lò Thị Hồng đã tập trung thi đấu ngay từ vòng 1 của nội dung và nỗ lực có kết quả tốt, góp mặt trận chung kết. Chiến thắng tại chung kết là kết quả khích lệ cho cá nhân Lò Thị Hồng tại giải”, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển vật Việt Nam - HLV Nguyễn Thế Anh trao đổi từ địa điểm thi đấu.

Giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026 tranh tài các hạng cân nữ gồm 45kg, 55kg, 65kg, 75kg và 60kg, 70kg, 80kg, 90kg đối với nam.

Tối khuya ngày 27-8 theo giờ Việt Nam, giải đã khép lại với các trận chung kết quyết định. Đội tuyển vật Việt Nam giành được 1 HCV nhờ thành tích của tuyển thủ Lò Thị Hồng tại hạng cân 45kg nữ.

Trong vòng bảng, Lò Thị Hồng đã giành 3 chiến thắng lần lượt trước Diatta Ndeye Khady Anna (Senegal), Karen A.rios Silva (Mexico), Gulnar Aghadadashova (Azerbaijan).

Tại bán kết, nữ tuyển thủ của Việt Nam thắng 2-0 trước Mira Higashi (Nhật Bản) rồi tiếp tục vượt qua đối thủ Meriem S.Grib (Algeria) 3-0 ở chung kết.

Thắng lợi tại trận chung kết giúp Lò Thị Hồng lần đầu tiên trong sự nghiệp có HCV trên đấu trường vô địch vật bãi biển trẻ thế giới.

Tháng 6 năm nay, Lò Thị Hồng từng giành HCV hạng cân 45kg nữ ở Giải vật trẻ bãi biển châu Á 2026 (nhóm tuổi U17) tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại Giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026, tuyển thủ Phạm Văn Dương (60kg nam), Lý Quý Bảo Hà (90kg nam) không giành được huy chương.

MINH CHIẾN