Chủ tịch IOC Kirsty Coventry: “ASIAD phải tăng cường liên kết với Olympic”

Đoàn thể thao Trung Quốc diễu hành ở Lễ khai mạc ASIAD 20 (Ảnh THX)

ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026 có 43 môn thể thao, so với 32 môn tại Olympic Paris. Hơn 17.000 VĐV và quan chức tham gia sự kiện này. Quy mô cùng thành phần của chương trình ASIAD đã gây tranh luận về việc Đại hội Thể thao châu Á có nên “thu hẹp” lại để phù hợp hơn với hệ thống thi đấu của Olympic hay không?

“Tôi nghĩ rằng là các giải đấu thể thao cấp châu lục phải tự đưa ra quyết định. Tôi nghĩ các Liên đoàn châu lục có quyền tự chủ riêng cho tương lai. Điều quan trọng làm sao tăng cường vai trò của Đại hội thể thao cấp châu lục như ASIAD ở trong việc hỗ trợ Olympic”, Chủ tịch Kirsty Coventry nói uyển chuyển khi trả lời phỏng vấn độc quyền Tân Hoa Xã.

Chủ tịch Kirsty Coventry cũng lưu ý Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đang thúc đẩy việc tổ chức ASIAD diễn ra ở thời điểm 1 năm trước khi Olympic tranh tài để có thể đóng vai trò như vòng đấu loại của Olympic. “Tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để củng cố phong trào. Tôi rất mong chờ động thái đó từ OCA và cả ASIAD”, Chủ tịch Kirsty Coventry chia sẻ đầy hào hứng.

Đoàn thể thao Afganishtan diễu hành ở Lễ khai mạc (Ảnh: THX)

Tuy nhiên, Chủ tịch Kirsty Coventry nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về chương trình thể thao lại thuộc về Liên đoàn châu lục và nước chủ nhà: “Tôi nghĩ mỗi châu lục có một số môn thể thao riêng biệt khác nhau mà họ rất quan tâm. Vì vậy, tôi nghĩ phải là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố”.

Chủ tịch Kirsty Coventry đã đến Nagoya gặp gỡ các thành viên IOC đến từ châu Á và tham quan Trung tâm báo chí chính, Trung tâm truyền hình quốc tế. Bà cho biết sau khi xem Lễ khai mạc sẽ tiếp tục đi xem thi đấu bóng rổ, bơi lội.

“Chúng tôi chỉ ở đây có 2 ngày cực kỳ ngắn ngủi, nhưng chúng tôi rất hào hứng và cố gắng xem càng nhiều càng tốt”, Chủ tịch Kirsty Coventry nói.

Trung Quốc đứng đầu Bảng xếp hạng huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD trong 11 kỳ liên tiếp. Khi được hỏi về sự thống trị của Trung Quốc tại đấu trường châu Á, Chủ tịch Kirsty Coventry nói: “Tôi nghĩ kết quả đã nói lên tất cả. Trung Quốc đã làm rất tốt. Chúng tôi chúc họ may mắn”.

Đ.Hg.