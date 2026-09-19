Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam tạm giành 2 HCV tại giải vô địch thế giới 2026

Đội tuyển quyền taekwondo tiếp tục giành thêm 1 HCV trong chương trình thi đấu tại Giải vô địch thế giới 2026 ở ngày 19-9.

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đang tham dự Giải vô địch thế giới 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: WORLD TAEKWONDO

Thông tin từ Ban tổ chức Giải quyền taekwondo vô địch thế giới 2026 cho biết trong chiều ngày 19-9 theo giờ địa phương tại Chuncheon (Hàn Quốc), tuyển thủ Việt Nam đã giành thêm 1 HCV tại nội dung đồng đội nữ U50.

Đội hình thi đấu của Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam tại nội dung này gồm Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai đã đạt điểm số cao nhất từ trọng tài chuyên môn, qua đó giành ngôi vô địch.

Trước đó, chúng ta giành được 1 HCV trong nội dung đôi nam nữ U50 của 2 tuyển thủ Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim. Hai tuyển thủ của taekwondo Việt Nam đã vượt qua cặp VĐV của Đan Mạch là Charlotte Pedersen, Benjamin Harder để có vị trí số 1 chung cuộc.

Như vậy, Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đang tạm có thành tích tốt nhất là 2 HCV.

Cùng trong giải, Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã có thêm 1 HCB cá nhân U40 của Châu Tuyết Vân, và 4 HCĐ lần lượt tại nội dung đôi nữ thiếu niên (Lê Hoàng Yến, Lê Bảo Anh), đồng đội nam U50 (Nguyễn Văn Trường, Lê Thành Trung, Nguyễn Thiên Phụng), đồng đội nữ U30 (Lê Trần Uyên Kim, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thị Kim Hà), đồng đội hỗn hợp nam nữ U17.

Giải quyền taekwondo vô địch thế giới 2026 sẽ tranh tài tới ngày 20-9. Tạm thời, đội chủ nhà Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng tổng sắp thành tích. Đã có 13 đội tuyển giành được HCV tính tới ngày 19-9.

MINH CHIẾN