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Võ sĩ taekwondo TPHCM đạt 44 HCV, xếp nhất giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

SGGPO

Các võ sĩ đối kháng và biểu diễn quyền của taekwondo TPHCM đã thi đấu xuất sắc để giành vị trí số 1 trên bảng kết quả giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026.

Đội TPHCM đã xếp nhất toàn đoàn ở giải đấu năm nay. Ảnh: BTC
Đội TPHCM đã xếp nhất toàn đoàn ở giải đấu năm nay. Ảnh: BTC

Giải đấu đã khép lại với các nội dung cuối cùng được tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Lai Châu. Bế mạc giải ngày 25-6, đội taekwondo TPHCM đã giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn khi giành tổng thành tích 94 huy chương (44 HCV, 25 HCB, 25 HCĐ). Trong đó riêng tại các nội dung đối kháng, võ sĩ taekwondo TPHCM đã giành được 20 HCV. Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, xếp thứ nhì sau đội TPHCM là Hà Nội với 10 HCV, 15 HCB, 17 HCĐ trong khi đơn vị Lâm Đồng giữ hạng ba với kết quả 8 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ. Đã có 23 đơn vị giành được HCV qua các nội dung tranh tài ở giải.

Ở bảng thành tích câu lạc bộ, đội TPHCM 1 xếp nhất với 38 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ còn vị trí thứ nhì là đội Lâm Đồng (8 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ) và vị trí thứ ba là đội Sơn La (7 HCV, 2 HCB, 12 HCĐ).

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Võ sĩ taekwondo TPHCM đã thi đấu đạt kết quả tốt tại giải. Ảnh: BTC

Năm nay, giải đấu đã thu hút đông đảo lực lượng VĐV tham dự theo các nhóm tuổi. Giải đã có các câu lạc bộ từ 32 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài với 985 võ sĩ (505 nam, 480 nữ) góp mặt.

Tại giải, các võ sĩ của đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia đều được góp mặt tranh tài để khẳng định chuyên môn của mình đồng thời Ban huấn luyện cũng đánh giá, tìm kiếm thêm gương mặt mới để đào tạo huấn luyện trong các giai đoạn tiếp theo.

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MINH CHIẾN

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