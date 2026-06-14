Xác định 2 tuyển thủ quyền taekwondo Việt Nam nhận suất ASIAD 20

VĐV tham dự buổi kiểm tra trao suất ASIAD 20 được Ban huấn luyện quyền biểu diễn tuyển taekwondo Việt Nam thực hiện vừa qua. Ảnh: TKVIETNAM

Chương trình thi đấu tuyển chọn trực tiếp trao suất dành cho VĐV xuất sắc góp mặt nội dung quyền biểu diễn của đội tuyển taekwondo Việt Nam để dự ASIAD 20 đã tổ chức vừa qua tại Tây Ninh.

Trong lần tuyển chọn này, 9 thành cá nhân có trình độ, chuyên môn của biểu diễn quyền taekwondo Việt Nam được lựa chọn làm thành viên Ban giám khảo chấm điểm gồm: HLV Sái Đức Tiến, HLV Nguyễn Thị lệ Kim, HLV Nguyễn Minh Tú, HLV Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, HLV VĐV Châu Tuyết Vân, HLV Nguyễn Thiên Phụng, HLV Trân Cao Cẩm Tiên và HLV Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hoàng Huy.

Đại diện trọng tài tại buổi kiểm tra chuyên môn là trọng tài Trần Nguyễn Trường Trí, Nguyễn Thị Mộng Trinh.

Các VĐV đã tham gia chương trình tuyển chọn chuyên môn gồm Kim Hà, Tuyết San, Y Bình, Anh Thư (nữ) và Xuân Thành, Bảo Quang, Thanh Ân, Văn Minh (nam).

Trong quá trình kiểm tra tuyển chọn, mỗi võ sĩ thực hiện 1 bài quyền tiêu chuẩn, 1 bài quyền sáng tạo theo yêu cầu. Việc tuyển chọn thực hiện theo 3 vòng chuyên môn. Qua mỗi vòng, VĐV sẽ thực hiện các bài quyền theo yêu cầu. Vòng cuối, vòng chung kết, 2 võ sĩ xuất sắc nhất của nam và 2 võ sĩ xuất sắc của nữ sẽ thi đấu trực tiếp. Võ sĩ đạt điểm cao nhất của Ban giám khảo được trao suất chính thức tham dự ASIAD 20.

Kết thúc chương trình kiểm tra tuyển chọn, 2 võ sĩ nhận suất dự ASIAD 20 là Nguyễn Xuân Thành (nam) và Châu Ngọc Tuyết Sang (nữ). Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang là thành viên của đội taekwondo TPHCM còn Nguyễn Xuân Thành là VĐV của taekwondo Hà Nội.

Vừa qua, Hiệp hội taekwondo châu Á đã thông báo trao 8 suất chính thức cho đội tuyển taekwondo Việt Nam tham dự ASIAD 20. Nội dung quyền biểu diễn có 2 suất (1 nam, 1 nữ) và nội dung đối kháng có 6 suất (58kg nam, 69kg nam, trên 80kg nam, 49kg nữ, 67kg nữ, trên 67kg nữ).

MINH CHIẾN