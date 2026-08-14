Karate Việt Nam đến Nhật Bản sớm chuẩn bị cho ASIAD 20

Nhóm võ sĩ trọng điểm kata (biểu diễn) nữ của đội tuyển karate Việt Nam là những người đầu tiên sang Nhật Bản trước thềm ASIAD 20.

VĐV kata nữ của đội tuyển karate Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tâp huấn từ ngày 14-8. Ảnh: MINH CHIẾN

“Đây là đợt tập huấn quyết định của đội kata nữ Việt Nam. Các võ sĩ sẽ tập trung tập luyện chuyên môn với thời gian 1 tháng tại Nhật Bản để nâng cao tốt nhất các bài quyền và sẵn sàng tham dự ASIAD 20 sau đó”, đại diện Ban huấn luyện nội dung kata (nữ) thuộc đội tuyển karate Việt Nam trao đổi.

Hôm nay 14-8, các võ sĩ kata nữ thuộc đội tuyển karate Việt Nam gồm Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm sẽ tới Nhật Bản tập huấn.

Đây là những tuyển thủ đầu tiên của Thể thao Việt Nam có mặt tại Nhật Bản chuẩn bị trước thi đấu ASIAD 20.

Trước giờ lên đường sang Nhật Bản tập luyện, các võ sĩ vừa kịp hoàn thành nội dung thi đấu của mình tại giải karate vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026. Chia sẻ về sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cho biết bản thân cùng đồng đội đang rất nỗ lực để hoàn thiện tốt nhất các kỹ thuật chuyên môn trong từng bài thi sẽ được chuẩn bị trong thời gian tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch của đội tuyển karate Việt Nam, HLV Đỗ Thị Thu Hà đang trực tiếp đảm trách huấn luyện các nữ võ sĩ kata cũng có mặt tại Nhật Bản. Đội hình kata đồng đội nữ của karate Việt Nam được tập luyện từ 4-5 bài quyền thời gian qua. Từ thiện tiễn thi đấu, VĐV và Ban huấn luyện sẽ lựa chọn bài chủ đạo khi vào tranh tài quyết định tại ASIAD 20.

Trong kỳ ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, Thể thao Việt Nam đã giành HCV kata đồng đội nữ tại môn karate. Sau 3 năm, chúng ta đã có một số thay đổi lực lượng đối với nội dung kata nữ. HLV Nguyễn Hoàng Ngân đã kết thúc nhiệm vụ và thay thế là HLV Đỗ Thị Thu Hà. Tại đội hình VĐV từng giành HCV của ASIAD 19 cho đến thời điểm chuẩn bị ASIAD 20 hiện tại, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm là duy nhất còn góp mặt. Do vậy, cô được xem là đầu tàu trong đội hình 3 người thi đấu bài đồng đội kata nữ tại ASIAD 20 sắp tới.

Thực tế, đội tuyển karate Việt Nam nhận trọng trách và áp lực khi phải bảo vệ được tấm HCV trong ASIAD 20. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam ở các nội dung kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) có những dự báo chuyên môn dựa trên lực lượng chuẩn bị.

Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức tại Indonesia vào tháng 6 và qua đã là cuộc kiểm tra quan trọng cho các võ sĩ trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20. Võ sĩ kata nữ Việt Nam đã thi đấu giải trên. Tại đây, đội hình Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm không có huy chương nội dung kata đồng đội nữ. Tuy nhiên, kết quả là một kinh nghiệm tích lũy giúp võ sĩ điều chỉnh đối kỹ thuật từng động tác và thể hiện bài quyền sẽ phải đồng bộ hơn.

Võ sĩ Ngọc Trâm của nội dung kata thuộc đội tuyển karate Việt Nam có sự thận trọng sau khi giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: AKF

Tiếp đó ở tháng 7, 3 võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã giành HCV kata đồng đội nữ tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Giải diễn ra tại Ninh Bình. Trên sàn đấu của giải, các võ sĩ kata nữ của đội tuyển karate Việt Nam từng bày tỏ: “Chúng tôi giành được HCV trên sân nhà là sự khích lệ tinh thần rất lớn nhưng phía trước có thách thức ASIAD 20 rất quan trọng. Toàn đội tập trung, không xao nhãng chuyên môn”.

1 tháng tập huấn sắp tới tại Nhật Bản không phải thời gian quá dài.

Nhưng, đây là quãng chuẩn bị chuyên môn phù hợp để từng võ sĩ kata nữ của karate Việt Nam tích lũy trước khi tham dự ASIAD 20. Chương trình tập luyện tại Nhật Bản đã được Ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng và kết quả sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của tập thể võ sĩ kata nữ Việt Nam.

Kết thúc tập huấn, võ sĩ kata nữ của tuyển karate Việt Nam sẽ ở lại Nhật Bản để thi đấu ASIAD 20.

MINH CHIẾN